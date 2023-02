Des citoyens indiens font don de 100 couvertures aux victimes du tremblement de terre en Turquie

Les récents tremblements de terre catastrophiques qui ont frappé la Turquie et la Syrie ont envoyé des ondes de choc à travers le monde. Le terrible tremblement de terre de magnitude 7,8 a fait jusqu’à présent 21 500 morts et les équipes de secours travaillent 24 heures sur 24 pour aider les personnes qui pourraient encore être piégées dans l’épave. Les efforts de sauvetage sont déjà entrés dans leur sixième jour. L’Inde a également envoyé une cargaison de secours et d’aide humanitaire à la Turquie, ainsi qu’une équipe de sauvetage de 51 membres de la Force nationale d’intervention en cas de catastrophe (NDRF). Ce n’est pas seulement le gouvernement indien qui tend la main aux citoyens turcs pendant cette période difficile. Un groupe de citoyens indiens s’est réuni pour donner une centaine de couvertures aux personnes touchées par le tremblement de terre.

Appréciant la pensée derrière ce geste et l’esprit indien de “Vasudhaiva Kutumbakam” ou “Le monde est une seule famille”, l’ambassadeur de Turquie en Inde, Firat Sunel, a également partagé la lettre envoyée par une famille. La lettre réconfortante commençait par “Envoyer de l’amour depuis l’Inde”.

«Parfois, le sens des mots est beaucoup plus profond que leur sens dans le dictionnaire, comme dans cette lettre jointe par une famille indienne à l’un des dons de couverture», lit-on dans la légende publiée avec la photo.

Les réponses à ce tweet étaient aussi sincères que la lettre partagée sur la photo. Un utilisateur a écrit: «L’Inde est un pays très émotif, et nous pensons que si l’on est proche de nous, il reste et garde toujours une bonne amitié. Même un don de 5 ₹ de chaque Indien aidera la famille turque. »

Un autre utilisateur a commenté: «Nos plus sincères condoléances aux familles endeuillées. L’Inde se tiendra fermement à vos côtés en cette période difficile et vous apportera son soutien pour maîtriser et ordonner la situation. »

« Nous souhaitons que tout le monde sorte de cette calamité dès que possible et reconstruise la Turquie vers de plus hauts sommets ! Amour et prières pour la Turquie ! », lit-on dans un commentaire.

Plus de 30 pays, dont l’Inde, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie, la Chine et le Japon, contribuent à l’effort de secours en fournissant des vols d’aide, des hôpitaux de campagne, des excavatrices et des équipes de secours. Le gouvernement indien a envoyé deux équipes NDRF totalisant 100 personnes pour des opérations de recherche et de sauvetage. Ces équipes sont constituées d’escouades cynophiles spécialement entraînées et du matériel nécessaire.

