De nombreux navetteurs ont été contraints d’abandonner leur véhicule ou de rentrer chez eux après s’être retrouvés coincés dans un embouteillage cauchemardesque à Bangalore mardi matin. Et tout cela à cause d’un arbre tombé. Les autorités ont informé les civils qu’une collision avec un camion avait provoqué la chute d’un arbre massif sur le périphérique extérieur (ORR). Dans une mise à jour partagée sur les réseaux sociaux, la police de Bengaluru a conseillé aux navetteurs de prendre un autre itinéraire jusqu’à ce que la situation de ralentissement de la circulation soit désamorcée.

Les autorités ont demandé la coopération des civils au moment de la crise. Coincés dans le trafic, la majorité des navetteurs ont exprimé leur déception sur les réseaux sociaux. Avec des véhicules qui pullulaient sur les routes de toutes les directions, l’heure de pointe du matin n’a fait qu’ajouter à un embouteillage massif qui a duré des heures. Au milieu de tout le chaos, des civils à grande échelle ont exprimé leur frustration sur Twitter en soulignant le système de gestion du trafic en panne de la ville. Certains ont dit avoir décidé de rentrer chez eux, tandis que quelques-uns ont même abandonné leur véhicule au milieu de la route.

Un local frustré a écrit : « Si la police de la circulation se concentrait sur la gestion de la circulation plutôt que de se cacher derrière des arbres ou des piliers pour percevoir des amendes, ce type de cas ne se produirait pas.

Un autre a partagé: «Je suis surpris de voir à quel point rester coincé dans un trafic immobile pendant plus de 150 minutes pour parcourir une distance de 15 à 18 km est considéré comme normal à Bangalore. On s’habitue facilement, je suppose. Juste triste! »

Un autre a souligné que de tels scénarios se produisent souvent dans la ville, causant des inconvénients massifs aux navetteurs. « Cela arrive régulièrement et la police ne fait presque rien pour empêcher que cela se produise. Bangalore perd tellement de potentiel humain lorsque vous attendez des heures et des heures pour vous rendre au travail. Absolument épuisé par le trajet. Comment travailler Bangalore City Traffic ? »

Un civil a demandé aux autorités de prendre rapidement les mesures nécessaires : « Nous sommes bloqués au survol du HSR depuis 40 minutes et il n’y a pas d’amélioration. Vous planifiez une fête surprise pour nous ici ? Parce qu’on ne s’amuse pas. S’il vous plaît, faites quelque chose avant que nous ne nous transformions en fossiles.

Un Twitterati ne pouvait pas comprendre qu’il suffisait d’un arbre tombé pour briser le système de la ville. « Je n’arrive pas à croire que c’est tout ce qu’il a fallu ce matin aujourd’hui. J’espère que des vies n’ont pas été perdues à cause d’une ambulance bloquée ou quelque chose comme ça. Cela pourrait se produire facilement demain comme cela s’est produit aujourd’hui. La situation tragique de BLR.

Un utilisateur a révélé qu’il était parti tôt de chez lui pour éviter la circulation, mais qu’il s’était quand même retrouvé coincé : « Quand vous partez de chez vous à 8 heures du matin pour éviter la circulation, mais que vous avez à peine parcouru 1 kilomètre au cours des 90 dernières minutes. »

Un autre a révélé : « J’ai parcouru 2 km en 2 heures, j’ai finalement dû rentrer à pied à la maison. Pendant ce temps, la formation de la règle d’or des compagnons de voyage : emportez désormais votre petit-déjeuner, votre déjeuner et vos collations. Qui sait quand vous devrez littéralement travailler depuis la route. Une nouvelle ère après Work From Office & Work From Home.

Un autre a ajouté: « A peine parcouru un kilomètre au cours de la dernière heure. Amusant et terrible à la fois. Certaines personnes ont en fait laissé leur vélo au milieu de la route.

La plupart des plaintes portaient sur le fait qu’il a fallu des siècles aux autorités pour résoudre le problème.