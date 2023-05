Des citoyens chinois poursuivent la Floride

Une législation récemment adoptée interdit à certains ressortissants étrangers d’acheter une propriété dans l’État

Un groupe de citoyens chinois résidant en Floride ont poursuivi le gouvernement de l’État pour contester une nouvelle loi qui interdit aux personnes de Chine et d’autres « pays préoccupants » de posséder un terrain, jugeant la mesure « draconien » et « discriminatoire. »

Les plaignants représentés par la branche floridienne de l’American Civil Liberties Union (ACLU) ont lancé lundi une action en justice contre des représentants de l’État, affirmant que la loi, SB 264, « impose des interdictions discriminatoires sur la propriété et l’achat de biens immobiliers en fonction de la race, de l’ethnie, de l’extranéité et de l’origine nationale ».

« Les immigrés asiatiques font partie du tissu floridien. Pendant des centaines d’années, ils ont contribué à nos communautés et ont élu domicile dans cet État », Le directeur juridique de l’ACLU de Floride, Daniel Tilley, a déclaré dans un communiqué, ajoutant « Les politiques discriminatoires poussées par l’administration DeSantis ne resteront pas incontrôlées. »

Prévue pour entrer en vigueur le 1er juillet, la loi interdira aux citoyens chinois qui n’ont pas la double nationalité américaine d’acheter un bien immobilier en Floride et imposera des restrictions légèrement moins sévères aux ressortissants étrangers de Russie, d’Iran, de Corée du Nord, de Syrie, de Cuba et du Venezuela. , qui ont tous été doublés « pays préoccupants » par la législature de l’État. Chaque pays est actuellement sous sanctions américaines, et tous ont été considérés comme des adversaires par Washington.

En plus de l’ACLU, l’Asian American Legal Defence and Education Fund et un autre cabinet d’avocats local représentent également les citoyens chinois à l’origine du procès. Ils ont fait valoir que la mesure est fondée sur un « rationnel erroné » et « assimile injustement le peuple chinois aux actions de son gouvernement », insistant sur le fait qu’il y a « Aucune preuve d’atteinte à la sécurité nationale résultant de la propriété immobilière par des Chinois en Floride. »

Les partisans du SB 264 et des projets de loi similaires introduits aux États-Unis ont affirmé que de telles lois étaient nécessaires pour se protéger des empiétements du Parti communiste chinois et d’autres États hostiles, dont le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a accusé « engloutir » Propriété américaine à des fins néfastes, y compris les terres agricoles et les zones adjacentes aux bases militaires.

Un porte-parole du commissaire à l’agriculture de Floride, Wilton Simpson, qui a été nommé dans la poursuite en tant que défendeur, a déclaré que les responsables de l’État examinaient actuellement l’affaire.