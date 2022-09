Des citoyens bouleversés partagent des images déchirantes d’une ville gorgée d’eau

Bengaluru a connu des pluies incessantes et plusieurs régions sont maintenant aux prises avec une situation semblable à une inondation. Outer Ring Road était dans l’eau jusqu’aux genoux et le lac Bellandur a débordé près de la sortie. Des visuels déchirants deviennent viraux sur les réseaux sociaux alors que les citoyens expriment leur colère face à la situation. Les habitants de Bengaluru ont parlé à ANI de l’engorgement de la ville en raison des fortes pluies. Une section locale a déclaré que cela se produisait chaque année et qu’il n’y avait pas de solution permanente. Un autre a dit qu’ils avaient dû pomper de l’eau sur la route après qu’elle ait inondé leur sous-sol.

Etat des lieux en #BengaluruAirport aujourd’hui. J’ai envie de pleurer en voyant l’état des infra en Inde. C’est au-delà de la honte. #bengalururains pic.twitter.com/bJZWgY81dl — Anirban Sanyal (@anirban_sanyal) 4 septembre 2022

Bengaluru Rains : Outer Ring Road Ecospace du côté de la salle d’exposition de Maruthi. Heure – 22 h 50 le 4 septembre 2022 pic.twitter.com/UIMiMWy3B1 — Prajwal (@prajwalmanipal) 4 septembre 2022

#bengalururains Le survol (comme on dit) est coupé. Quel sort pour la classe ouvrière qui doit aller travailler (ne peut pas vraiment avoir cette option WFH).

Quelle blague sanglante de l’argent des contribuables. Emplacement : Survol de Marathahalli

Heure : 6 h 50 (aujourd’hui) pic.twitter.com/nWFYZu1GRF — Rishi Bhattacharjee (@rishi0308) 5 septembre 2022

#écospace #bengalururains #bangalorerain Une personne qui était sur le point de se noyer et de mourir a été sauvée par une autre sur la rocade extérieure. #bangalorerain pic.twitter.com/VPZ6rQtPx2 – Madhu M (@MadhunaikBunty) 5 septembre 2022

La situation est terrifiante à #Ecospace près de Bellandur.

Les véhicules coulent littéralement.

Heure 23h30 lorsque cela a été tourné… et les pluies ne montrent aucun signe de relâchement.#bengalururains #Bengaluru pic.twitter.com/nSiRsqisQK — Gautam (@gautyou) 4 septembre 2022

Le ministre en chef du Karnataka, Bommai, a déclaré que le gouvernement parlerait aux entreprises informatiques et discuterait de l’indemnisation des pertes dues aux dommages liés à la pluie. L’engorgement causé par des averses torrentielles dimanche a provoqué de graves embouteillages lundi matin.

Un embouteillage massif a été causé sur la route de jonction Marathahalli-Silk Board à Bengaluru au milieu d’un grave engorgement des eaux. Plusieurs zones de Mahadevpura et de Bommanahalli ont signalé des inondations lors de fortes pluies. L’IMD a lancé une alerte jaune dans la ville et dans plusieurs districts du Karnataka, et a mis en garde contre de fortes pluies jusqu’au 9 septembre.

