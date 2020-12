Le premier festival annuel du film environnemental All Living Things (ALT EFF) se tiendra pratiquement du 5 au 13 décembre 2020, où il présentera 33 films sur des questions sociales et environnementales et organisera 11 événements en direct engageants.

Le festival, conçu à l’origine comme un événement physique à Panchgani, aura lieu pratiquement cette année en raison de l’actuel Covid-19 pandémie. Outre les films indiens, le programme comprend des films internationaux primés de différentes régions du monde telles que l’Afrique du Sud, l’Allemagne, Madagascar et le Royaume-Uni, les États-Unis, la République de Guinée et le Mozambique.

Le jury du festival comprend le cinéaste Satyanshu Singh, David Martinez, Monika Naranjo Gonzalez, Sudheer Palsane, Sophy Sivaraman et Akanksha Sood Singh récompensera le film gagnant dans chacune des catégories suivantes, court métrage indien, long métrage indien, court métrage international, long métrage international et spécial du jury Mention.

L’équipe consultative du festival comprend le cinéaste primé Mike Pandey, qui a passé plus de 35 ans dans l’espace environnemental et cinématographique, et Pooja Jauhari, le PDG de Glitch. Les ambassadeurs représentant le festival comprennent Jackie Shroff et Mrunmayee Deshpande parmi d’autres personnalités de l’industrie. Shaan Kumar, Pooja Gupta, Gunjan Menon, Arati Kumar Rao et Gautam Pandey complètent un groupe d’ambassadeurs talentueux.

Voici un aperçu de quelques-uns des films sélectionnés pour ALT EFF 2020:

Stroop: Journey into the Rhino horn war (réalisé par Susan Scott • Afrique du Sud • 2018)

Deux réalisateurs pour la première fois explorent la guerre pour la corne de rhinocéros. Initialement lancé sur un projet de six mois, le duo quitte son emploi, vend sa maison, emménage avec sa mère et abandonne près de quatre ans de sa vie pour documenter non seulement les rhinocéros, mais les différentes personnes liées à cet animal emblématique. Dans ce tour de montagnes russes entre l’Afrique et l’Asie, les deux femmes se retrouvent en première ligne d’un génocide d’espèce où elles ont un accès exclusif à l’aspect répressif de la lutte.

Stroop a reçu de nombreuses distinctions, notamment le San Francisco Green Film Festival, le Wildlife Film Festival Rotterdam et bien d’autres récompenses.

Éléphants dans ma cour (réal. Vikram Singh, Inde, 2020)

Se déroulant en grande partie à Hassan, dans le Karnataka, le film suit Ananda Kumar, une écologiste qui croit en la possibilité d’une coexistence pacifique entre les humains et les éléphants. Au cours des seize dernières années, il a été le pionnier d’une approche radicalement différente de la conservation. Le Dr Kumar et son équipe réussiront-ils à changer les attitudes des humains et à donner aux éléphants de Hassan une chance de survivre?

Kokoly (réalisé par Garth Cripps, Paul Antion, Madagascar et Royaume-Uni, 2019) – Première en Inde

Kokoly offre un aperçu de la vie d’une femme incroyable. Dans un contexte d’extrême pauvreté, de perte personnelle et d’un environnement marin qui évolue hors de son contrôle, Kokoly vit sur le fil du rasoir. Kokoly suit une pêcheuse vezo traditionnelle Madame Kokoly – alors qu’elle réfléchit à ses expériences de vie et mène sa routine quotidienne dans et autour des eaux côtières du sud-ouest de Madagascar. Le film est une exploration puissante et personnelle de la façon dont une femme mène sa vie quotidienne dans un contexte de pauvreté et de perte de biodiversité marine.

Notre Gorongosa (réal. James Byrne

Mozambique, 2019) – Première en Inde

Le parc national de Gorongosa au Mozambique est l’une des histoires de restauration de la faune les plus célèbres d’Afrique. La coexistence des humains et des animaux à Gorongosa est un phénomène dont nous devons tous être témoins. Le parc a été en mesure de multiplier par 10 la population de grands mammifères, une réalisation vraiment remarquable, entraînant également de lourds barrages routiers. Le film suit l’histoire de Dominique Gonçalves, une jeune écologiste des éléphants d’Afrique – ses efforts pour élever les jeunes filles et les femmes et apporter des changements à long terme au sein de Gorongosa.

For the Stripes (réal. Aayush Dudhiya, Divy Bhagia, Inde, 2020) – Première en Inde

Ce film raconte les habitants de Ranthambore et leur relation complexe avec les tigres du parc national de Ranthambore. Décrivant les nuances de notre relation avec la faune, ce documentaire se demande comment une coexistence entre nous pourrait prospérer.

Cris de nos ancêtres (réal. Rebecca Kormos, Kalyanee Mam, République de Guinée, 2020) – Première en Inde

Cries of Our Ancestors est un court documentaire détaillant la coexistence pacifique entre les humains et les chimpanzés en Guinée, et l’impact de l’exploitation de la bauxite sur les deux.

The Love Bugs (réalisé par Allison Otto et Maria Clinton USA, 2020) – Première en Inde

En 60 ans, les entomologistes Charlie et Lois O’Brien ont amassé une collection de plus d’un million d’insectes provenant de près de 70 pays – la plus grande collection privée au monde d’une valeur de 10 millions de dollars. Mais alors que la bataille de Charlie contre la maladie de Parkinson devient de plus en plus prononcée, lui et Lois, 90 ans, prennent la décision difficile de donner leurs tiroirs pleins de charançons irisés et de cicadelles. Ce film humoristique et émouvant explore l’amour de la nature – et la nature de l’amour – et ce que signifie se consacrer entièrement aux deux.

The Love Bugs a remporté de nombreux prix, notamment le Festival international du film scientifique, Nimègue, Pays-Bas, le New York Wild Film Festival, etc.

Peng Yu Sai (réal. Malaika Vaz, Nitye Sood, Inde, 2020) – Première en Inde

Peng Yu Sai est un documentaire d’enquête qui plonge dans le commerce illégal des raies Manta depuis les océans de l’Inde. À travers ce documentaire, la présentatrice d’animaux sauvages Malaika Vaz suit le pipeline du commerce illégal des navires de pêche de l’océan Indien à la frontière indo-birmane et enfin sous couverture dans les centres de trafic d’espèces sauvages de Hong Kong et de Guangzhou, en Chine. En cours de route, elle rencontre des pêcheurs, des intermédiaires, des trafiquants, des membres des forces armées et des pivots du commerce des espèces sauvages, alors qu’elle tente de comprendre ce qu’il faudra pour protéger ces magnifiques géants de l’océan.

Wade (réalisé par Upamanyu Bhattacharyya, Inde, 2019)

Dans une version animée de Kolkata, en Inde rendue invivable par l’élévation du niveau de la mer, les choses prennent une tournure sombre lorsqu’une famille de réfugiés du changement climatique est prise en embuscade par un tigre dans les rues inondées. Les réalisateurs espèrent que les gens qui regardent ce film seront obligés d’imaginer à quoi ressemble leur vie alors que le changement climatique fait des ravages au fil des ans, et s’assurent qu’ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter un tel avenir pour nos communautés.

White Wolves – Ghosts of the Arctic (Réalisé par Oliver Goetzl, Allemagne, 2018)

Avec des images inédites de la vie de famille de loups, Ghosts of the Arctic est une histoire dramatique et touchante de loyauté, de camaraderie et de dévotion. C’est une véritable histoire épique qui révèle les luttes et les triomphes d’une famille qui travaille pour survivre dans l’un des derniers grands déserts de la Terre.

White Wolves a recueilli de nombreux éloges pour son travail révolutionnaire, notamment en tant que finaliste au Festival international du film sur la nature à Gödöllő, en Hongrie, ainsi qu’en remportant le prix du meilleur film sur la nature, de la Festival international du film culte de Calcutta.