Si l’on en croit une nouvelle enquête, la majorité des Indiens semblent avoir passé leurs journées enfermées à faire l’amour ou à fumer. Une enquête menée par le site Web de livraison de marchandises Dunzo a révélé que les habitants de plusieurs grandes villes d’Inde ont commandé le plus de préservatifs pendant le verrouillage, suivi du papier à rouler.

Au milieu du coronavirus pandémie, il semble que la prudence était la devise de la plupart des Indiens.

Selon un rapport, la commande de préservatifs augmenté multiples pendant la journée pendant le verrouillage. Des villes comme Mumbai et Bangalore ont connu une augmentation des commandes de préservatifs à trois reprises pendant la journée par opposition à la nuit. Hyderabad a connu une multiplication par six tandis que Chennai et Jaipur ont vu une multiplication par cinq et quatre des commandes de préservatifs au cours de la journée.

Outre les préservatifs, les commandes de iPills et de kits de test de grossesse ont également bondi. Bengaluru, Hyderabad, Pune, Gurgaon et Delhi ont commandé le plus grand nombre de pilules contraceptives tandis que Jaipur a commandé le plus grand nombre de kits de test de grossesse à domicile.

Mais à part les préservatifs, la demande pour un autre article a augmenté à travers les villes: le papier à rouler. Utilisé pour rouler du tabac en vrac et d’autres articles illicites tels que la marijuana dans des cigarettes ou des joints. Et il semblait que Bengaluru roulait dans les bons moments alors que la ville commandait 22 fois plus de papier à rouler que Chennai.

En ce qui concerne la nourriture, le menu préféré différait d’une ville à l’autre. Gurgaon a ordonné « aloo tikki« les hamburgers le plus tandis que Mumbaikars adorait commander du dal khichdi et Maggie. Le biryani de poulet était le plat le plus commandé à Bengaluru.

Cependant, une autre enquête menée par l’application de livraison de nourriture Swiggy avait récemment révélé qu’une forme de biryani était commandée une fois par seconde en 2020, ce qui en faisait le plat culinaire le plus commandé en Inde. La demande de plats cuisinés maison a également augmenté pendant la pandémie.

Plus de 3 lakh nouveaux utilisateurs ont fait leurs débuts à Swiggy en commandant un poulet biryani, selon les données de la cinquième édition de l’analyse annuelle ‘StatEATstics’ de Swingy.

«Alors que nous avons livré 5 fois plus de commandes à des adresses ‘Domicile’ que des adresses ‘Travail’ entre janvier et mars, ce nombre est passé à 9 fois plus de commandes à domicile que de commandes de travail en avril et mai», indique le rapport.