Des cigales apparaissent-elles dans votre jardin? Si tel est le cas, voici ce qu’il faut faire.

Après avoir passé 17 ans dans la clandestinité, une nouvelle couvée de cigales périodiques est officiellement apparue dans l’arrière-cour des gens.

Cette année, un groupe de cigales connu sous le nom de Brood X devrait apparaître dans le district de Columbia et au moins dans certaines parties de ces 15 États: Delaware, Géorgie, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Michigan, New Jersey, New York, Nord Caroline, Ohio, Pennsylvanie, Tennessee, Virginie et Virginie-Occidentale.

Gene Kritsky, un expert périodique en cigales et doyen des sciences du comportement et des sciences naturelles à l’Université Mount St. Joseph de Cincinnati, a déclaré à USA TODAY que les cigales émergeraient lorsque les températures du sol atteindraient 64 degrés. Kritsky a prédit qu’ils arriveraient fin avril ou début mai, ce qui semble être le cas pour certains Américains.

Déjà, les gens publient des photos et des vidéos d’observations de cigales dans leurs arrière-cours et leurs maisons. Le Dr Beverly Howard a photographié ses petites-filles jumelles en regardant de plus près un groupe de cigales près de chez elle à Burke, en Virginie.

Alors que le lot de cigales de cette année commence à envahir certaines parties du pays, USA TODAY présente les dernières mises à jour et conseils que vous devez savoir.

Que sont-ils?

Ce groupe de cigales périodiques, appelé Brood X, se nourrit de la sève des racines de plantes souterraines depuis 17 ans. Après leur émergence, ils passeront deux à quatre semaines « à faire la cour, à s’accoupler, à voler, à rendre les gens fous, à se faire dévorer par tout », a déclaré Michael Raupp, professeur émérite d’entomologie à l’Université du Maryland.

Les cigales pondront leurs œufs qui écloseront 4 à 6 semaines plus tard. Ensuite, leur progéniture répétera le cycle et retournera sous terre jusqu’en 2038.

Au-dessus du sol pour les prochaines semaines, les cigales seront bruyantes. Raupp a déclaré qu’ils pouvaient émettre des sons compris entre 80 et 100 décibels, ce qui équivaut à un avion volant à basse altitude ou à une tondeuse à gazon.

Que savons-nous d’eux?

Kritsky a déclaré que lorsque les cigales émergeraient du sous-sol, elles apparaîtront blanches. Une fois qu’ils se sont débarrassés de leur vieille peau et ont développé un exosquelette, leur couleur jaune et noire apparaîtra.

En ce qui concerne les bruits forts qu’ils émettent, les hommes sont les seuls à pouvoir créer le bruit. Ils le font lorsqu’ils demandent à d’autres femelles de s’accoupler. L’intensité des bruits devrait diminuer d’ici deux semaines, a déclaré Kritsky.

Une fois le processus d’accouplement terminé et les œufs éclos, les cigales meurent et leur progéniture répète le cycle. Les cigales femelles peuvent éclore jusqu’à 500 œufs, a déclaré Kritsky.

Bien qu’elles ne grouillent pas en meutes comme les abeilles, Kritsky a déclaré que les cigales se rassemblent par centaines autour des arbres.

Repérerez-vous une cigale?:Des essaims de cigales arrivent à un état près de chez vous. Voici ce qu’il faut savoir

Comment pouvons-nous les suivre?

Financé par l’Université Mount St. Joseph, Kritsky a créé une application participative, Cicadas Safari, où les gens peuvent envoyer des photos des cigales qu’ils trouvent. L’application est gratuite et Kritsky a déclaré qu’une fois que quelqu’un télécharge une photo, l’application suit l’emplacement pour vérifier les dernières observations de cigales.

Sont-ils dangereux?

Kritsky a dit que les cigales ne piquent ni ne mordent. Si un animal ou un chien mange quelques douzaines de cigales, Kritsky a dit que tout irait bien. Cependant, s’ils mangent des centaines de cigales en une seule séance, l’animal peut présenter des obstructions intestinales.

« Ils vont juste boire de la sève et du maté. Ils ne mangeront pas vos plantes et n’emporteront pas de petits enfants », a déclaré Kritsky.

Que dois-je faire s’ils sont dans ma cour?

« Si vous voyez un groupe de cigales, vous devez simplement laisser les cigales être des cigales », a déclaré Kritsky.

Les insectes n’ont pas de tampons pour ramasser les pesticides comme le font les cafards, donc les sprays anti-insectes ne fonctionneront pas, a déclaré Kritsky. Il a également mentionné que les cigales n’affecteraient ni les jardins ni les plantes de personne, car elles ne mâchent pas les choses.

Ils boivent la sève des arbres ou des tiges. Si vous souhaitez protéger un petit arbre, Kritsky recommande de l’envelopper dans une couche protectrice. Si vous cherchez toujours à protéger votre jardin et vos plantes, vous pouvez créer une barrière physique autour d’eux. Si vos plantes ou buissons sont endommagés, vous pouvez les raviver avec de l’eau supplémentaire et du paillis.

Comment protéger votre jardin:4 façons simples de protéger votre jardin des masses de cigales

Suivez Gabriela Miranda sur Twitter: @itsgabbymiranda