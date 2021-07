Des cigales annuelles émergent aux États-Unis après la mort de Brood X cet été

Un bourdonnement familier résonne peut-être dans vos oreilles, mais ce n’est pas de Brood X. Des cigales annuelles, une race différente, sortent du sol à travers le Midwest et la côte est.

Des cigales annuelles émergent chaque année au milieu de l’été. Bien que l’on ne sache pas depuis combien de temps les œufs ont pondu, ces cigales ne vivent que deux à trois ans environ, soit plus d’une décennie de moins que Brood X.

Les dernières cigales de Brood X se sont éteintes plus tôt cet été, la plupart en juin et début juillet, après avoir passé environ six semaines à bourdonner à la recherche d’un partenaire.

La nouvelle couvée de cigales chantera un air différent de celui de leurs prédécesseurs mais sortira en plus petit nombre, selon Gene Kritsky, doyen des sciences comportementales et naturelles à l’Université Mount St. Joseph de Cincinnati.

« Les adultes peuvent vivre environ quatre semaines et nous les verrons maintenant jusqu’en septembre », a-t-il déclaré.

Quelle est la différence?

Les cigales annuelles sont plus grandes et aussi camouflées.

La plupart des espèces de cigales annuelles sont plus vertes et brunes avec des yeux foncés et ont une carrure plus large et plus trapue. Les membres de Brood X se distinguent par leurs yeux rouge vif et leur corps sombre, et sont un peu plus minces et plus petits que les cigales annuelles.

Kritzky a déclaré qu’il existe plus de 150 espèces de cigales réparties aux États-Unis et au Canada et que la plupart ont des cris et des looks différents.

Les cigales annuelles sortent en plus petit nombre, leur bourdonnement peut donc ne pas être aussi perceptible que Brood X.

Dans les zones les plus concentrées lors de l’émergence de Brood X, il y avait jusqu’à 1 million de cigales périodiques par acre.

‘Tu veux la vérité?’:Une femme de l’Ohio volée à la pointe des cigales raconte son histoire

Qu’est-il arrivé à Brood X?

Les membres adultes de Brood X sont morts à ce stade, mais leur progéniture est toujours au-dessus du sol.

Les cigales périodiques adultes sortent de leurs 17 ans sous terre dans un seul but : s’accoupler et avoir des bébés cigales, appelées nymphes.

Une fois qu’un mâle cigale s’accouple avec une femelle cigale, il meurt. La cigale femelle pondra ensuite des œufs dans les extrémités fines et grêles des branches d’arbres, les déposant dans un mince sillon qu’elle fait à l’aide d’un outil sur son abdomen. Une fois son travail terminé, elle aussi meurt.

Cigales :Ils existent depuis plus de 5 millions d’années. Maintenant, les humains menacent leur avenir.

Après six à huit semaines, ces cigales éclosent et tombent au sol. Ils s’enfouiront ensuite aussi vite que possible pour échapper aux prédateurs au sol.

Kritzky a déclaré avoir entendu sa dernière cigale Brood X début juillet.

« Il chantait pour éventuellement trouver un partenaire, mais il a raté la fête », a-t-il déclaré.

Après cela, les cigales s’accrocheront aux racines des arbres et resteront sous terre, aspirant les fluides des arbres pendant près de deux décennies avant d’émerger et de recommencer le processus.

La prochaine couvée verra le jour en 2038.

Combien de temps les cigales annuelles seront-elles présentes?

Des cigales annuelles émergent chaque année et seront présentes jusqu’en septembre ou début octobre, a déclaré Kritsky.

Les cycles de vie des insectes sont similaires à ceux des cigales périodiques, bien que beaucoup plus courts.

Votre chien grignote des cigales ? :Voici comment les garder en sécurité jusqu’à ce que les insectes disparaissent

Progéniture X :L’Indiana Jones des cigales se prépare à leur arrivée

Suivez London Gibson et Asha Gilbert sur Twitter : @londongibson, @Coastalasha.