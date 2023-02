Des chrétiens indiens ciblés par des miliciens hindous dans une vague de violence

Commentez cette histoire Commenter

NARAYANPUR, Inde – Pendant plus de deux décennies de pratique et de prosélytisme chrétien, Badinath Salam a été expulsé de chez lui à plusieurs reprises et souvent harcelé. Mais en décembre, se souvient-il, le vitriol est devenu virulent. Les chefs de son village indien indigène ont battu des tambours pour convoquer les 100 ménages dans une clairière, a-t-il déclaré. Là, des villageois rassemblés ont roué de coups leurs voisins chrétiens, qui représentaient un cinquième de leur village, et ont laissé Salam hospitalisé pendant trois jours.

Lorsque les battements de tambour ont recommencé une semaine plus tard, le 9 janvier, Salam a couru pour sauver sa vie. Dans cette partie du centre de l’Inde, il n’était pas le seul chrétien contraint de fuir.

Depuis décembre, des miliciens hindous de l’État de Chhattisgarh, dans l’est de l’Inde, exaspérés par la propagation du christianisme et ralliés par des dirigeants politiques locaux, ont agressé et déplacé des centaines de chrétiens convertis dans des dizaines de villages et laissé une traînée d’églises endommagées, selon des entretiens avec des Chrétiens et militants et comme on l’a vu lors d’un récent voyage dans la région.

Cette visite dans la région éloignée – à une journée de route de l’aéroport le plus proche – a révélé l’étendue du chaos et ses conséquences inquiètes. Dans les villages, des convertis chrétiens meurtris et battus fouillaient les décombres des églises détruites par des foules brandissant des masses. Dans les townships poussiéreux, les dirigeants nationalistes hindous ont mené des rassemblements passionnés promettant plus d’action contre les conversions chrétiennes. Dans un gymnase gouvernemental vide du canton poussiéreux de Narayanpur, des familles expulsées, dont celle de Salam, ont cherché refuge, dormant sur des nattes à côté de quelques sacs de vêtements de rechange et de céréales.

La violence s’est déroulée dans l’une des régions les plus culturellement uniques de l’Inde, une étendue de collines boisées où des missionnaires de différentes religions et même des guérilleros maoïstes se sont longtemps disputés le cœur et l’âme des tribus indigènes. Mais l’épisode a également illustré une vérité plus large sur l’Inde d’aujourd’hui : cette antipathie envers les religions abrahamiques de l’islam et du christianisme – souvent décrites comme des religions étrangères apportées en Inde par ses envahisseurs historiques – peut être utilisée comme une force de mobilisation efficace à des fins politiques.

Dans toute l’Inde, les rapports de violence contre les musulmans augmentent souvent à l’approche des élections, un phénomène que certains politologues avoir attribué aux tentatives des partis hindous de dynamiser leur base. Dans la région du sud du Chhattisgarh connue sous le nom de Bastar, le boogeyman a été le chrétien.

La violence qui a secoué le Bastar a commencé en décembre et a finalement touché une centaine de villages, ont déclaré des militants locaux.

Le 2 janvier, des membres d’un groupe hindou local connu sous le nom de Janjati Suraksha Manch ont pris d’assaut une église catholique de la ville de Narayanpur, où ils ont détruit des statues et jeté des pierres à travers des vitraux. Le 12 janvier, plus de 200 hommes du village de Chimmdi sont montés sur le toit de la petite église construite par Jai Singh Potai et l’ont démolie. Au coin de la rue, ils ont détruit une autre église et ont écrit sur un tableau noir : « Si vous ne quittez pas le christianisme, la même chose se reproduira.

“Ça ne marchera pas entre hindous et chrétiens”, a déclaré Potai alors qu’il examinait les dégâts une nuit sous le couvert de l’obscurité. Bientôt, il déménagerait pour de bon, dit-il.

Pendant un siècle, les pauvres tribus indigènes qui vivaient ici en dehors de la société indienne basée sur les castes, adorant les arbres et les rivières plutôt que le panthéon hindou, ont été considérées comme mûres pour la conversion par les missions catholiques qui ont progressivement pris racine.

Mais au cours des deux dernières décennies, selon des résidents et des experts extérieurs, les tensions religieuses se sont intensifiées après l’arrivée d’une nouvelle vague de missionnaires évangéliques du sud de l’Inde et de l’étranger, provoquant une réaction violente des dirigeants locaux et des nationalistes hindous, qui ont également gagné du terrain.

Nandini Sundar, sociologue à la Delhi School of Economics, a déclaré que l’augmentation des conversions au christianisme au Bastar faisait partie du même mouvement évangélique mondial qui a connu une croissance rapide dans d’autres pays, notamment aux États-Unis et au Brésil.

“Sauf ici, les chrétiens sont en minorité, et ils se font battre, et les fondamentalistes de l’Hindutva ont le soutien de l’État”, a-t-elle déclaré, en utilisant un terme désignant l’idéologie nationaliste hindoue. “Il y a un fondamentalisme agressif des deux côtés, et cela se joue à travers ces villageois.”

Les dernières statistiques gouvernementales disponibles, datant de 2011, montrent que seulement 1,9 % de l’État du Chhattisgarh est chrétien, contre 2,3 %, soit 28 millions de personnes, dans toute l’Inde qui sont chrétiennes.

Mais c’est peut-être une sous-estimation, car le gouvernement ne compte que les personnes qui s’identifient comme chrétiennes dans les documents officiels. Au Bastar, le nombre réel de croyants chrétiens – ou « vishwasi », comme ils s’appellent eux-mêmes – pourrait être plus proche d’un cinquième de la population, affirment des militants des deux côtés de la fracture chrétienne-hindoue.

L’épouse de Salam, Sonari, est devenue la première chrétienne convertie dans leur village de Remavandh il y a 20 ans. Elle s’est retrouvée avec un bébé orphelin, la fille de sa sœur décédée, et l’a remise en désespoir de cause à un couple chrétien indien à Narayanpur. Le couple a accueilli l’enfant, se souvient Sonari, et l’a invitée à leur église de maison.

En trois ans, “tout le monde dans le village a vu comment ils prenaient soin d’elle, et ils ont été inspirés”, a déclaré Sonari Salam. “L’un après l’autre, ils ont commencé à arriver.”

Avant longtemps, le mari de Sonari, Badinath, a commencé à faire du prosélytisme. Pendant les périodes où les prédicateurs itinérants ne s’arrêtaient pas à Remavandh, il dirigeait des sermons sur les miracles de Jésus et la promesse de la vie éternelle. Au fur et à mesure que sa petite congrégation grandissait, jusqu’à atteindre environ 10 ménages, a déclaré Badinath Salam, le ressentiment de ses voisins augmentait également.

Pourtant, les tensions n’ont jamais débordé, a-t-il dit, jusqu’en 2018, lorsque le Bharatiya Janata Party (BJP) – le parti nationaliste hindou qui contrôle le gouvernement central de l’Inde mais qui est politiquement à la traîne dans le Chhattisgarh – a perdu le pouvoir dans l’État au profit du parti du Congrès national indien.

“Une fois qu’ils ont commencé à perdre, les problèmes ont commencé”, a déclaré Salam.

Le christianisme aurait été introduit dans le sous-continent indien par l’apôtre Saint Thomas, qui débarqua au Kerala en 52 après JC.

Dans les premières années de l’Inde indépendante, le Premier ministre Jawaharlal Nehru et son parti de gauche, le Congrès national indien, s’inquiétaient d’un afflux de missionnaires submergeant les cultures tribales de l’Inde et interdisant les missionnaires étrangers.

Ceux de la droite politique s’inquiétaient aussi. Dans les années 1990, Dilip Singh Judeo, un dirigeant du BJP, a commencé à organiser des cérémonies de “retour aux sources” dans le Chhattisgarh. Il rassemblait les chrétiens convertis et leur lavait les pieds. Les prêtres hindous écrasaient une noix de coco par terre. Après cela, les hommes et les femmes autochtones – même s’ils n’ont jamais pratiqué l’hindouisme en premier lieu – seraient déclarés hindous.

“Ces âmes non réclamées, pour ainsi dire, ont toujours été considérées comme à gagner par tout le monde”, a déclaré Shalini Gera, une éminente avocate des droits de l’homme basée à Bastar.

Au cours des décennies précédentes, les missions catholiques se sont progressivement intégrées à la communauté, a déclaré Gera. Les statues de la Vierge Marie étaient parfois drapées de saris. Les sculptures de personnages bibliques avaient des traits de visage autochtones. Certaines églises organisaient des cérémonies de mariage selon des coutumes hybrides tribales-chrétiennes.

Mais lorsque les chrétiens évangéliques sont arrivés avec leurs sermons enflammés au cours de la dernière décennie, ils ont fait des percées rapides, a déclaré Gera. Ils ont également suscité des inquiétudes locales.

Dinesh Kashyap, un ancien député du BJP qui a perdu son siège en 2019, a déclaré que la situation des hindous locaux était désastreuse. Les évangélistes parcouraient la campagne et attiraient les villageois pauvres et crédules, convertissant déjà 40% d’entre eux, a-t-il dit.

“Ils offrent de la nourriture, des vêtements et de l’argent”, a déclaré Kashyap, assis dans son bureau. “Ils font même construire des maisons.”

Kashyap a dirigé ses propres cérémonies de «retour aux sources» de lavement des pieds, organisé des rassemblements pour dénoncer les conversions chrétiennes et mené des manifestations pour exiger que les chrétiens se voient refuser les avantages gouvernementaux réservés aux peuples tribaux. Ces dernières semaines, il a aidé à mobiliser les Janjati Suraksha Manch, qui, selon les chrétiens, sont à l’origine de la violence.

Kashyap a nié tout acte répréhensible, affirmant qu’il préconisait une manifestation pacifique.

Les villageois hindous “ne veulent combattre personne”, a-t-il déclaré. « Mais ils sont très préoccupés par les conversions. Si quelqu’un dans votre famille changeait soudainement de religion, ne trouveriez-vous pas cela étrange ? C’est ce que ressentent les gens de cette région.

Kashyap, suivi par des gardes du corps portant des mitraillettes, a sauté dans un SUV un après-midi récent et s’est arrêté à un rassemblement où les dirigeants locaux du BJP réclamaient la libération d’hindous qui avaient été emprisonnés pour de récentes attaques contre des églises. Les responsables de l’État dirigés par le parti rival du Congrès abusaient de leurs pouvoirs en refusant la caution aux hindous, ont déclaré les dirigeants du BJP à une petite foule.

Tour à tour, les orateurs ont décrit la querelle des conversions non seulement comme une bataille pour la foi, mais aussi comme une bataille dans les urnes. Plus tard cette année, des élections nationales auront lieu dans le Chhattisgarh.

« Si nous tolérons les actions de ce gouvernement, ils détruiront l’identité et la culture tribales », a déclaré au micro Raja Ram Todem, un député de l’État qui a également mobilisé les Janjati Suraksha Manch. “Préparez-vous à déraciner ce gouvernement lors des prochaines élections.”

À la mi-janvier, la police locale a annoncé plusieurs arrestations – provoquant la colère des dirigeants locaux du BJP – mais a rétabli le calme. La semaine dernière, la police a déclaré avoir raccompagné tous les chrétiens expulsés chez eux.

Mais beaucoup sont restés pessimistes. “Cela se poursuivra jusqu’aux prochaines élections”, a déclaré un responsable chrétien de Narayanpur, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles.

Ces dernières semaines, de nouvelles informations faisant état d’attaques contre des chrétiens ailleurs en Inde ont fait surface. Une église du quartier de Mahim à Bombay a été vandalisée. Un groupe de travailleurs jésuites à but non lucratif aurait été agressé dans l’État du Maharashtra. Dans l’État d’Uttar Pradesh, des étudiants sud-coréens ont été abordés dans une université par des hommes qui les ont accusés d’être des missionnaires, faisant les gros titres des journaux nationaux.

La peur a également rayonné à travers le Chhattisgarh. Lors d’un récent service dominical à l’église pentecôtiste AIM Bethel, située dans une ruelle du district voisin de Narayanpur, des hommes et des femmes ont levé les bras, se balançant au son d’un groupe de rock et criant “Alléluia !”

Près du fond, le membre le plus récent de la congrégation forte de 300 personnes, une femme nerveuse nommée Pavan, ferma les yeux et pria avec ferveur. Les dirigeants de son propre village près de Narayanpur menaçaient de l’expulser, a-t-elle dit, alors elle s’est levée avant l’aube, s’est enveloppée dans un pull et est montée tranquillement dans un bus pour assister à ce service, à trois heures de route.

Il y a dix ans, elle a souffert de dépression et a tenté de se suicider avant de se convertir au christianisme, a-t-elle déclaré. “Il ne m’a jamais quitté quand j’avais besoin de lui”, a-t-elle déclaré. “Alors, comment puis-je quitter Jésus maintenant?”

Le pasteur de l’église, Able Varghese, a ordonné à un assistant de fermer les portes de l’église. Ses voisins appartenaient au Vishva Hindu Parishad, une organisation nationaliste hindoue, et certains fidèles craignaient une confrontation inutile.

Varghese, originaire du Kerala dans le sud de l’Inde, se souvient avoir déménagé au Chhattisgarh en 1997 sans église ni fidèles. “Il y avait toujours de la pression, mais cela n’a jamais été aussi extrême”, a-t-il déclaré.

Et aujourd’hui? Varghèse sourit.