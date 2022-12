Des choses surprenantes que l’odorat révèle sur votre santé

21 décembre 2022 – Dans certaines relations, les femmes sont le cœur, la vision et le cerveau. Dans notre mariage, ma femme est le nez.

« Qu’est-il arrivé au lait qui était dans le réfrigérateur ? » elle demandera.

“Je l’ai bu.”

“Tu n’as pas remarqué que ça a mal tourné ?”

Ou alors …

“Tu mangeais encore des sardines, n’est-ce pas ?” elle accusera.

“Je les ai mangés pour le déjeuner il y a 2 jours !”

Ou alors …

« Il y a quelque chose de mort dans la maison », insistera-t-elle.

Effectivement, au sous-sol, derrière le canapé, se trouve une petite souris morte.

“Les femmes ont généralement un meilleur odorat que les hommes”, explique Richard Doty, PhD, directeur du Smell and Taste Center de l’hôpital de l’Université de Pennsylvanie. “Et la disparité entre les sexes augmente avec l’âge.”

La raison n’est pas bien comprise, mais cela semble être un avantage du berceau à la tombe. “Si vous mettez des coussinets d’allaitement [from nursing mothers] dans un berceau et observer le comportement d’enracinement ou d’orientation des bébés, les femelles seront généralement plus réactives », dit-il. Et lorsque des chercheurs au Brésil ont autopsié le cerveau d’hommes et de femmes de plus de 55 ans exerçant des métiers susceptibles d’optimiser leur odorat (cuisines de restaurants, par exemple), ils ont découvert que les femmes avaient en moyenne 43 % de cellules en plus dans leurs bulbes olfactifs que les hommes.