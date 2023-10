L’auteure américaine (non représentée) élève son enfant à Paris. iStock/Getty Images Plus

Je suis une Américaine qui a déménagé à Paris et qui a eu un bébé – maintenant, je vis ici depuis 5 ans.

Je suis surprise que les Français mettent du parfum sur les bébés et n’utilisent pas de lingettes pour bébé.

Les Français prennent quatre repas par jour et bénéficient de davantage de congés payés que les Américains.

En 2018, j’ai emballé mon studio à New York et j’ai déménagé à Paris pour être avec le Français que j’avais rencontré en vacances deux ans plus tôt.

Après cinq ans de vie en France et la naissance de mon premier enfant ici, beaucoup de choses m’ont surpris.

Accoucher ne coûtait pas très cher en France — et je suis restée longtemps à l’hôpital

Accoucher dans le système hospitalier public français est beaucoup moins cher que d’accoucher aux États-Unis.

J’ai accouché dans le système privé et après un séjour prolongé de 10 jours je suis repartie avec une facture de 1 500 euros. Je ne peux pas commencer à imaginer à quoi aurait ressemblé ce chiffre si j’avais accouché à New York.

Je suis toujours choqué quand j’entends comment mes amis aux États-Unis paient des milliers de dollars en plus de ce que couvre leur assurance maladie.

En France, je trouve aussi qu’il est normal de passer quelques jours à l’hôpital après un accouchement. Ma maternité exigeait que les nouvelles mamans restent au minimum cinq jours ou sept jours si elles avaient une césarienne.

En tant que maman pour la première fois, j’ai adoré les soins et l’attention supplémentaires que j’ai reçus pendant mon séjour. J’ai appris à prendre soin de mon bébé et à l’allaiter, et j’ai pu dormir un peu la nuit pendant que les infirmières s’occupaient de ma fille.

Quand nous sommes partis, je me sentais reposée et confiante quant à l’heure du bain et à l’allaitement. Pendant ce temps, aux États-Unis, certaines personnes rentrent chez elles dans les 24 heures après avoir accouché.

Les Français mangent 4 repas par jour

Les Français prennent généralement quatre repas par jour : petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner.

Le petit-déjeuner est généralement plus léger : yaourt et pain avec de la confiture ou peut-être un croissant accompagné d’un expresso. Le déjeuner est le repas le plus important de la journée et contient parfois plus d’un plat. Le dîner est généralement plus léger, peut-être une quiche et une salade ou une soupe et une salade.

L’un des plats préférés de la journée est le goûter, un goûter que les enfants prennent généralement vers 16h30 à la sortie de l’école. Beaucoup perpétuent également cette tradition dans leur vie d’adulte.

Un goûter commun est un morceau de pain contenant une barre de chocolat à l’intérieur. D’autres options incluent un croissant ou un pain au chocolat, une compote de fruits ou encore une tranche de brioche. Quoi qu’il en soit, la collation implique presque toujours du sucre.

Beaucoup d’enfants français mangent mieux que moi

Les enfants français sont exposés à une grande variété d’aliments lorsqu’ils commencent à manger à la garderie et à l’école.

Un de mes premières vidéos virales sur TikTok parlait du menu de la garderie publique de ma fille à Paris. Le menu varié comprenait des fruits, des légumes et des céréales biologiques, ainsi que de la viande et du poisson plusieurs fois par semaine.

Quand les enfants commencent l’école en France, leur déjeuner menus suivez le même format quotidien : entrée, plat principal, accompagnement, plat de fromage et fruit/dessert. Ces enfants mangent mieux que moi !

Les déjeuners dans les écoles publiques américaines ne sont pas vraiment connus pour être sains ou variés. Commun repas scolaires aux États-Unis, on trouve des pizzas, des hamburgers ou des nuggets de poulet servis avec des légumes surgelés, du lait au chocolat et des fruits au sirop.

Les lingettes pour bébé ne sont pas vraiment une chose ici et les bébés français portent du parfum

L’un des cadeaux de naissance les plus populaires en France est le parfum pour bébé : de nombreuses marques populaires ont même un parfum signature. C’est généralement non toxique et à base d’eau mais l’idée de mettre du parfum sur mon bébé m’a choqué.

J’ai également été surprise d’apprendre que les lingettes pour bébé, très populaires aux États-Unis, ne sont pas vraiment une chose ici. Je n’oublierai jamais le moment où une infirmière française m’a réprimandé pour en avoir utilisé un sur ma fille nouveau-née. Elle m’a informé que les parents français n’utilisez pas de lingettes pour bébé parce qu’ils sont trop durs.

Au lieu de cela, de nombreuses personnes utilisent du liniment, un produit à base d’huile d’olive et d’eau calcaire appliqué à l’aide d’un coton. Il nettoie en douceur la zone du siège tout en laissant une couche protectrice sur la peau pour aider à prévenir l’érythème fessier.

Ici aussi, les enfants commencent l’école assez jeunes

En France, les enfants vont à l’école très jeunes et bénéficient de beaucoup de temps libres. FatCamera/Getty Images

En France, l’école obligatoire commence pour tous les enfants l’année où ils auront 3 ans. Cela signifie que les enfants comme ma fille, qui naissent tard dans l’année, commencent l’école à un peu plus de 2 ans et demi.

Lorsque les enfants en France commencent l’école, ils sont censés être propres, capables de manger à la cafétéria avec d’autres et d’enfiler eux-mêmes leur veste et leurs chaussures.

Je pense souvent que l’une des raisons pour lesquelles les gens voient les enfants français si bien élevés vient du fait qu’ils sont habitués à être assez indépendants dès leur plus jeune âge. À titre de comparaison, aux États-Unis, les enfants ne sont pas tenus d’être scolarisés avant l’âge de 5 ans.

En France, les congés sont importants pour tout le monde, y compris les enfants

Le nombre minimum d’arrêts de travail rémunérés en France est de cinq semaines par an. Pendant ce temps, les congés payés ne sont pas une obligation légale aux États-Unis.

J’ai également constaté qu’il est courant que certaines familles françaises prendre tout le mois d’août sans travail et partir en vacances. De nombreux magasins, restaurants et entreprises locaux ferment également en août.

Les enfants bénéficient également de nombreuses pauses tout au long de l’année. Le programme des vacances scolaires comprend six semaines de cours suivies de deux semaines de congés. Aux États-Unis, les pauses ont tendance à être beaucoup plus courtes et espacées.

Ici, mon enfant a quatre vacances de deux semaines au cours de l’année scolaire, suivies de tout le mois de juillet et d’août.