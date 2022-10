“Des choses incroyables nous attendent pour moi et ma famille”, déclare l’ancien maire de Kelowna, Basran – Kelowna Capital News

À la suite d’une défaite électorale retentissante le 15 octobre, l’ancien maire de Kelowna, Colin Basran, a répondu aux questions des médias sur son avenir.

“Je suis encore en train de comprendre ces résultats”, a déclaré Basran. “Je n’y ai pas pensé une seule fois.”

Basran a déclaré que ce qu’il savait avec certitude, c’est qu’il avait le soutien de sa famille et de ses amis.

“Il va y avoir des choses incroyables à venir pour moi et ma famille, et j’ai hâte de découvrir ce que c’est. Puis-je vous dire ce que c’est maintenant? Non, je ne pouvais pas.

Dans le cadre de son poste de maire, Basran a également été coprésident du caucus des maires urbains de la Colombie-Britannique (BCUMC), qui comprenait 13 municipalités membres. Neuf maires, dont Basran, qui faisaient partie du BCUMC ont été défaits ou n’ont pas cherché à se faire réélire. On a demandé à Basran quelles étaient ses préoccupations face à tant de changements dans l’organisation.

«Je travaillais avec mes collègues du conseil et les maires de toute la province pour apporter des changements pour tout le monde dans cette province», a-t-il déclaré. « Le travail auquel j’ai participé avec le BCUMC a aidé à loger les gens, à les aider à obtenir du soutien et à changer notre système de justice afin que les gens fassent face aux conséquences de leurs actes. »

Basran a ajouté qu’il ne doutait pas que le BCUMC continuerait à faire un travail important.

Selon des résultats non officiels sur le site Web de la ville de Kelowna, Basran a recueilli 10 821 votes (31,7 %) contre 21 110 pour Tom Dyas (62,17 %). Les résultats officiels des élections seront disponibles le 19 octobre.

