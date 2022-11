Des choses étranges ? Une substance rose en mouvement trouvée en Afghanistan donne la chair de poule aux gens

Les médias sociaux ne sont pas étrangers aux découvertes étranges. Certains sont plus fous que d’autres, mais cela prend la couronne pour faire courber vos orteils de dégoût. Un clip partagé sur Instagram montrait une substance rose bizarre qui se tortille au toucher. Cette substance a été trouvée en Afghanistan selon la légende de la vidéo. Une personne hors caméra peut être vue en train de piquer un bâton dans la substance. Il se déplace et se propage à une vitesse alarmante avant de s’arrêter. Piquer à un autre endroit a le même effet. Jetez un œil ici :

Les utilisateurs des médias sociaux étaient curieux de savoir exactement ce que cela pouvait être. Plusieurs ont fait une supposition allant de Bloodworms à une scène tout droit sortie d’un film d’horreur de science-fiction. D’autres ont demandé aux gens de laisser quoi que ce soit seul, car pour eux, le monde avait subi suffisamment de traumatismes pour durer une décennie entière. Quelque chose d’aussi étrange ressemblait à une finale de série pour l’humanité pour un utilisateur. “Certains d’entre vous n’ont jamais vu le film monstre à succès de 1958/1988” The Blob “et ça se voit”, a écrit un utilisateur d’Instagram.

Un deuxième utilisateur a commenté: «On dirait des vers aquatiques, vous pouvez normalement les trouver dans des étangs ou des ruisseaux. Certains poissons aiment ces choses.

“Soit des parasites, des bactéries ou un type de créature marine”, lit un troisième commentaire.

Quelques utilisateurs ont guidé les gens vers une espèce appelée Tubifex Worms. Ce sont des vers aquatiques avec des corps segmentés ressemblant à des vers de terre. On ne peut pas repérer de pièces buccales sur ces créatures et elles manquent également de pattes et de tête. Cependant, de petits poils sont parfois visibles. Ces espèces peuvent apparaître en rouge, beige, marron ou noir. Tout comme les vers de terre, ils se déplacent en s’étirant et en tirant. Aussi connus sous le nom de vers tubificides, certains peuvent sembler rouge vif. C’est parce qu’ils contiennent de l’hémoglobine. Étant donné que les larves ressemblant à des vers de certaines mouches moucherons possèdent également de l’hémoglobine, les deux créatures sont parfois appelées vers de vase. Les gens peuvent les distinguer en voyant les têtes distinctes, les appendices en forme de pattes et les structures souvent plumeuses des larves de moucherons.

