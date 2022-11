Des chœurs vocaux et de cloches donneront un concert de Noël à la First Congregational Church de Crystal Lake – Shaw Local

La première église congrégationaliste de Crystal Lake tiendra son concert de Noël familial annuel à 16 h le dimanche 11 décembre, mettant en vedette le Vestry Adult Choir de l’église, le Jubilate Adult Handbell Choir, le Alleluia Sound High School Choir et le chant de Noël de la troisième à la huitième année. chœurs du choeur.

Les chœurs d’enfants, de jeunes et d’adultes chanteront le chant anglais “I Saw Three Ships” et un arrangement de “Ding Dong Merrily on High” sera interprété par des chœurs de tous âges avec orchestre de chambre, clochettes et accompagnement au piano.

Pour plus d’informations, contactez le bureau de l’église au 815-459-6010 ou allez à fcc-cl.org. Le public est invité à assister à ce programme de vacances gratuit. Les portes ouvriront à 15h30