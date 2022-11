Des chirurgiens se sont précipités à Guantánamo alors que l’état du prisonnier se détériore

L’armée a dépêché une équipe chirurgicale à Guantánamo Bay pour éventuellement effectuer une opération d’urgence de la colonne vertébrale sur un prisonnier irakien qui a subi plusieurs opérations à la base à Cuba, selon des avocats familiers avec l’affaire. Les avocats du prisonnier, Abd al-Hadi al-Iraqi, qui a la soixantaine, soutiennent que le petit hôpital de la base n’est peut-être pas correctement équipé pour une opération aussi délicate et proposent qu’il soit évacué médicalement. Les responsables du Pentagone ont refusé de commenter ce que les avocats décrivent comme une détérioration soudaine de la colonne vertébrale de M. Hadi, y compris des allégations dans des documents juridiques selon lesquelles le neurochirurgien qui a traité son cas est incapable de mener cette dernière intervention chirurgicale parce qu’il a Covid-19. Ils ne confirmeraient pas non plus les affirmations dans les documents selon lesquelles un scanner nécessaire à l’imagerie préopératoire est en panne. L’armée avait également loué un appareil d’imagerie magnétique pour mieux voir la colonne vertébrale de M. Hadi, dont la discopathie a progressé au cours de ses années de détention militaire américaine – mais des documents juridiques antérieurs ont indiqué que l’appareil IRM avait été endommagé pendant le transport vers Guantánamo Bay et devait être remplacé.

“Réaliser une intervention chirurgicale sans tests de diagnostic et imagerie adéquats est, tout simplement, une faute professionnelle”, ont déclaré les avocats dans un avis de deux pages déposé auprès du juge militaire de M. Hadi le 10 novembre. Il a présenté l’hôpital de la marine à Guantánamo Bay comme fonctionnant “dans des conditions inférieures aux normes” et a déclaré que le prisonnier serait mieux soigné à l’hôpital militaire Walter Reed à l’extérieur de Washington, DC, ou au Landstuhl Regional Medical Center, une installation militaire américaine en Allemagne qui traite les évacués du champ de bataille. L’hôpital de Guantánamo n’est généralement pas équipé pour traiter les cas complexes et, à l’exception des urgences potentiellement mortelles, transporte régulièrement des patients par avion vers les États-Unis pour y être soignés. Selon la loi, les 35 hommes qui y sont détenus n’ont pas le droit d’entrer aux États-Unis. M. Hadi a plaidé coupable d’avoir commis des crimes de guerre en Afghanistan en 2003 et 2004 en tant que commandant de première ligne des talibans et des insurgés d’Al-Qaïda dans le cadre d’un accord qui a reporté sa condamnation à 2024, laissant le temps à ses avocats et à d’autres responsables américains de trouver un pays à proposer. le réinstaller et lui prodiguer des soins de santé. Son juge, le lieutenant-colonel de l’Air Force Mark F. Rosenow, ne peut pas faire grand-chose, à part demander des briefings réguliers de l’armée sur ses soins et son état. Les juges du tribunal de guerre n’ont pas le pouvoir d’intervenir dans le fonctionnement de la prison, si ce n’est de suspendre les poursuites ou de rejeter les accusations en guise de réparation pour les actes répréhensibles ou la passivité du gouvernement. Le lieutenant-colonel Cesar H. Santiago, porte-parole du Pentagone pour la politique de Guantánamo, a invoqué des « considérations de confidentialité » et a refusé de confirmer les déclarations des avocats. Sans préciser à quel niveau, il a déclaré que le ministère de la Défense “suivait de près la situation”.