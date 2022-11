Des chirurgiens en armure retirent la GRENADE de l’intérieur d’un soldat russe qui est devenu une bombe humaine après qu’un explosif s’est logé dans la poitrine

Des chirurgiens en armure ont retiré une grenade active de l’intérieur d’un soldat russe qui est devenu une bombe humaine après que l’explosif s’est logé dans sa poitrine.

Le sergent junior Nikolay Pasenko a la chance d’être en vie après qu’une attaque des forces ukrainiennes l’ait laissé avec une grenade coincée juste en dessous de son cœur.

Un soldat russe a de la chance d’être en vie après que les médecins ont retiré une grenade vivante de sa poitrine 1 crédit : East2West

Les rayons X ont montré que l’explosif était logé entre les côtes et la colonne vertébrale du soldat 1 crédit : East2West

Le sergent junior Nikolay Pasenko et ses hommes ont été pris en embuscade par les forces ukrainiennes 1 crédit : East2West

L’explosif – tiré d’un lance-grenades automatique ukrainien – lui a brisé les côtes et endommagé un poumon avant de se coincer près de la colonne vertébrale.

La bombe mortelle est apparue sur les rayons X et le tireur a d’abord rechigné à l’opération.

« J’étais contre. Je ne voulais pas que les médecins souffrent car les munitions auraient pu exploser », a déclaré Pasenko.

Mais les médecins ont enfilé des gilets pare-balles et ont commencé à opérer malgré les avertissements selon lesquels ils pourraient être explosés au milieu de la chirurgie.

“Alors nous allons exploser ensemble”, a répondu le chirurgien militaire en chef, le lieutenant-colonel Dmitry Kim, quelques instants avant d’effectuer l’opération.

Les experts médicaux ont déclaré que les risques d’explosion étaient “extrêmement élevés”, mais que l’absence d’opération aurait laissé le soldat russe en danger d’hémorragie mortelle.

“Malgré cela, les médecins militaires et leurs homologues civils ont enfilé des gilets pare-balles sous leurs blouses médicales et ont procédé à cette opération chirurgicale extrêmement complexe”, indique un communiqué du ministère russe de la Défense.

L’opération a été saluée comme un succès et le soldat s’est réveillé plus tard pour remercier les chirurgiens “héros”.

“Nous avons été avertis qu’il y avait un risque d’explosion de munitions, mais personne n’a refusé”, a déclaré le lieutenant-colonel Kim, dont l’équipe s’est rapprochée de la frontière russo-ukrainienne depuis Moscou pour soigner les soldats blessés.

“Les munitions se trouvaient entre l’aorte et la veine cave inférieure.

“Ce n’est pas tous les jours qu’on prend un [explosive] hors d’une personne, et dans un endroit où se déplacer vers la droite ou vers la gauche peut entraîner la mort du patient.

“Quand les munitions se sont retrouvées dans un seau de sable, tout le monde a expiré, souri et ri.”

Une deuxième salle d’opération et une équipe complète de chirurgiens étaient en attente au cas où l’engin aurait explosé lors de “l’opération unique”.

Le lieutenant-colonel Kim a déclaré que pendant qu’ils opéraient, ils “ne savaient pas si les munitions avaient explosé ou non” et ont ouvert le soldat pour découvrir que ce n’était pas le cas, ce qui augmentait le risque d’explosion.

Un Pasenko soulagé a déclaré avoir été blessé il y a deux semaines lorsque son bataillon a été pris en embuscade dans une forêt en Ukraine.

Il a dit: “Nous l’avons pris, dans une bataille acharnée. Je n’ai pas compris ce qui s’est passé. Il y a eu un coup sur le bord de l’armure et c’est tout.

“Je n’ai pas perdu connaissance – j’ai juste continué à bouger.”

Ce n’est pas tous les jours que tu prends un [explosive] hors d’une personne. Chirurgien militaire en chef, le lieutenant-colonel Dmitry Kim

Pasenko a eu la grenade coincée dans la poitrine pendant deux semaines 1 crédit : East2West

Des chirurgiens médicaux russes ont enfilé une armure militaire pour l’opération 1 crédit : East2West

Ses camarades ont alors “sauté et m’ont bandé”.

“Maintenant, vous voyez que je suis assis en face de vous”, a déclaré le sergent subalterne.

“Mes remerciements au chirurgien Dmitry Kim et je lui en serai reconnaissant pour le reste de ma vie.”

Un porte-parole du ministère russe de la Défense a déclaré: “Le patient a été admis avec une blessure qui avait pénétré sa poitrine.

“L’examen a révélé que la munition miraculeusement non explosée avait percé ses côtes et ses poumons et s’était logée près de la moelle épinière, entre l’aorte et la veine cave inférieure près du cœur.”

Ils ont ajouté qu’après avoir rencontré le feu ennemi, Pasenko a entendu une explosion et “a ressenti un coup puissant sur le côté et de la douleur”.

“Après cela, il a été évacué et conduit dans un centre médical.”