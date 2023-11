Des chirurgiens de New York annoncent la première greffe d’œil au monde

[1/5] Aaron James de Hot Springs, Arkansas, pose avec le Dr Eduardo D. Rodriguez après avoir subi une intervention chirurgicale pour la première greffe d’œil entier au monde dans le cadre d’une greffe partielle du visage à NYU Langone sur une photographie non datée. NYU Langone Health/document via REUTERS Acquérir des droits de licence

9 novembre (Reuters) – Des chirurgiens de New York ont ​​réalisé la toute première greffe d’œil entier sur un être humain, ont-ils annoncé jeudi, un accomplissement salué comme une avancée majeure, même si le patient n’a pas retrouvé la vue.

Au cours des six mois qui ont suivi l’opération, réalisée lors d’une greffe partielle du visage, l’œil greffé a montré d’importants signes de santé, notamment des vaisseaux sanguins fonctionnant bien et une rétine d’apparence prometteuse, selon l’équipe chirurgicale de NYU Langone Health.

“Le simple fait que nous ayons transplanté un œil est un énorme pas en avant, quelque chose auquel on pensait depuis des siècles, mais qui n’a jamais été réalisé”, a déclaré le Dr Eduardo Rodriguez, qui a dirigé l’équipe.

Jusqu’à présent, les médecins ne pouvaient transplanter que la cornée, la couche antérieure transparente de l’œil.

Le destinataire de l’œil, Aaron James, est un vétéran militaire de 46 ans de l’Arkansas qui a survécu à un accident électrique à haute tension lié au travail qui a détruit le côté gauche de son visage, son nez, sa bouche et son œil gauche.

L’opération de transplantation a duré 21 heures.

Au départ, les médecins envisageaient simplement d’inclure le globe oculaire dans la greffe du visage pour des raisons esthétiques, a déclaré Rodriguez lors d’une interview sur Zoom.

“Si une certaine forme de restauration de la vision se produisait, ce serait merveilleux, mais… le but était que nous effectuions l’opération technique”, et que le globe oculaire survive, a ajouté Rodriquez.

Quoi qu’il arrive à l’avenir, il sera surveillé, a-t-il déclaré.

Actuellement, l’œil transplanté ne communique pas avec le cerveau via le nerf optique.

Pour favoriser la guérison de la connexion entre les nerfs optiques du donneur et du receveur, les chirurgiens ont prélevé des cellules souches adultes de la moelle osseuse du donneur et les ont injectées dans le nerf optique pendant la greffe, dans l’espoir qu’elles remplaceraient les cellules endommagées et protégeraient le nerf.

La transplantation d’un globe oculaire viable ouvre de nombreuses nouvelles possibilités, a déclaré Rodriguez, même si la vue n’est pas restaurée dans ce cas.

D’autres équipes de recherche développent des moyens de connecter les réseaux nerveux du cerveau aux yeux aveugles, par exemple en insérant des électrodes, pour permettre la vision, a-t-il déclaré.

“Si nous pouvons travailler avec d’autres scientifiques qui travaillent sur d’autres méthodes de restauration de la vision ou de restauration d’images dans le cortex visuel, je pense que nous faisons un pas de plus”, a déclaré Rodriguez.

James, qui avait conservé la vision de son œil droit, savait qu’il ne retrouverait peut-être pas la vision de l’œil transplanté.

Les médecins « ne s’attendaient pas du tout à ce que cela fonctionne, et ils me l’ont dit dès le départ », a-t-il déclaré.

« Je leur ai dit : ‘Même si je ne vois pas… peut-être qu’au moins vous pourrez tous apprendre quelque chose pour aider la prochaine personne.’ C’est comme ça qu’on commence”, a-t-il déclaré. “J’espère que cela ouvre une nouvelle voie.”

James pourrait encore retrouver la vue dans l’œil transplanté, a déclaré Rodriguez.

«Je ne pense pas que quiconque puisse prétendre qu’il verra. Mais de la même manière, ils ne peuvent pas prétendre qu’il ne verra pas », a déclaré Rodriguez. “À ce stade, je pense que nous sommes plutôt satisfaits du résultat que nous avons pu obtenir avec une opération très exigeante sur le plan technique.”

Reportage de Nancy Lapid; Montage par Bill Berkrot

Nos normes : Les principes de confiance de Thomson Reuters.