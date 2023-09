Des chiots formés pour devenir de futurs chiens d’assistance obtiennent leurs ailes à l’aéroport de la région de Détroit

ROMULUS, Michigan (AP) – Cinq chiots apprenant à devenir chiens d’assistance se sont bien amusés lors d’un exercice d’entraînement à l’aéroport métropolitain de Détroit.

Au cours de l’entraînement de mardi, le quintette de chiens et leurs entraîneurs ont traversé un point de contrôle de la Transportation Security Administration, sont montés dans un tramway surélevé et sont montés à bord d’un avion.

Tout cela faisait partie d’un effort visant à acclimater les chiens à l’un des nombreux environnements qu’ils pourraient connaître plus tard dans la vie. La formation a été dirigée par Paws With A Cause, une organisation à but non lucratif basée à Wayland, dans le Michigan, qui supervise la formation personnalisée de chiots qui deviennent des chiens d’assistance pour les personnes handicapées. Le groupe associe des chiots à des bénévoles qui élèvent et socialisent les chiens pendant la première année de leur vie.

« Éventuellement, lorsqu’ils seront placés chez nos clients, ils devront peut-être voler avec eux », a déclaré Liz Hood, qui coordonne le programme d’accueil des chiots pour l’organisation. « Donc, s’ils bénéficient de cette exposition maintenant alors qu’ils sont jeunes, cela signifie que cela ne sera pas un gros problème pour eux lorsqu’ils seront avec leurs clients lorsqu’ils seront plus âgés. »

Les dresseurs emmènent également les chiots dans les épiceries, les bibliothèques, les restaurants et chez le médecin, a déclaré Hood. Mais l’aéroport offre une expérience unique en raison de ses images et de ses sons distinctifs.

Les cinq chiots – un labrador et un golden retriever, ainsi qu’un papillon parmi eux – ont traversé l’aéroport en bondissant, suscitant de nombreux regards interrogateurs de la part des passagers des compagnies aériennes. Les chiens ont emprunté une passerelle et sont montés à bord d’un avion, où ils se sont blottis aux pieds de leurs dresseurs, qui étaient assis et ont fourni aux chiots des friandises pour qu’ils restent immobiles.

« L’une des principales raisons de suivre ce type de formation est que nos chiots deviennent calmes et confiants dans toutes sortes de situations sociales différentes », a déclaré Hood.

