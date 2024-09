Des Chinois aux Italiens et au-delà, dénigrer une culture via sa cuisine est une habitude américaine de longue date

NEW YORK — C’est une pratique aussi américaine que la tarte aux pommes : accuser les communautés immigrées et minoritaires d’adopter des comportements bizarres ou dégoûtants en ce qui concerne ce qu’elles mangent et boivent et la manière dont elles le font, une sorte de raccourci pour dire qu’elles n’appartiennent pas à ce groupe.

La dernière itération a eu lieu lors du débat présidentiel de mardi, lorsque l’ancien président Donald Trump a mis en lumière une fausse tempête en ligne autour de la Communauté d’immigrants haïtiens Il a répété les allégations sans fondement propagées par son colistier, JD Vance, selon lesquelles les immigrants volaient des chiens et des chats, les précieux animaux de compagnie appartenant à leurs voisins américains, et les mangeaient. La fureur a suffisamment attiré l’attention pour que les autorités interviennent pour la réfuter, affirmant qu’il n’y avait aucune preuve crédible de ce qui se passait.

Mais même si cela peut suffire à vous retourner l’estomac, de telles accusations basées sur la nourriture ne sont pas nouvelles. Loin de là.

Les communautés chinoises immigrées de la côte ouest ont été victimes de mépris et d’insultes liées à la nourriture à la fin du XIXe siècle, alors qu’elles commençaient à arriver en grand nombre aux États-Unis. Au cours des décennies suivantes, ces insultes se sont propagées à d’autres communautés asiatiques et insulaires du Pacifique, comme les Thaïlandais ou les Vietnamiens. L’année dernière encore, un restaurant thaïlandais en Californie a été victime du stéréotype suivant : ce qui a provoqué une telle effusion de vitriol immérité que le propriétaire a dû fermer et déménager à un autre endroit.

L’idée derrière tout cela est que « vous vous engagez dans quelque chose qui n’est pas seulement une question de goût, mais une violation de ce que signifie être humain », explique Paul Freedman, professeur d’histoire à l’université Yale. En présentant les immigrants chinois comme ceux qui mangent des choses que les Américains refusent de manger, on en fait des « autres ».

D’autres communautés, bien que n’ayant pas été accusées de manger des animaux de compagnie, ont été critiquées pour l’étrangeté perçue de ce qu’elles cuisinaient lorsqu’elles étaient nouvelles, comme les Italiens qui utilisaient trop d’ail ou les Indiens trop de curry en poudre. Les groupes minoritaires présents depuis plus longtemps dans le pays n’étaient et ne sont toujours pas exempts de stéréotypes racistes – pensez aux références désobligeantes aux Mexicains et aux haricots ou aux insultes envers les Afro-Américains avec des remarques sur le poulet frit et la pastèque.

« Il existe une insulte à l’encontre de presque toutes les ethnies en fonction de la nourriture qu’elles consomment », explique Amy Bentley, professeure de nutrition et d’études alimentaires à l’université de New York. « C’est donc une très bonne façon de dénigrer les gens. »

Car la nourriture n’est pas seulement un moyen de subsistance. Les habitudes alimentaires humaines contiennent des éléments constitutifs de la culture, des éléments qui distinguent les peuples et qui peuvent être utilisés comme matière à haine ethnique ou à polémique politique.

« Nous en avons besoin pour survivre, mais c’est aussi un élément hautement ritualisé et hautement symbolique. Ainsi, le gâteau d’anniversaire, l’anniversaire, etc. sont commémorés et célébrés avec de la nourriture et des boissons », explique Bentley. « C’est tellement intégré dans tous les aspects de notre vie. »

Et parce qu’il existe des variations spécifiques dans la façon dont les humains accomplissent ces rituels, dans la façon dont ils mangent, dans la façon dont ils ont façonné leur cuisine, dans la façon dont ils mangent leur nourriture, ajoute-t-elle, cela peut être un thème commun… ou cela peut être une forme de division distincte.

Il ne s’agit pas seulement du quoi. Les insultes peuvent aussi provenir du comment : manger avec les mains ou des baguettes au lieu de fourchettes et de couteaux, par exemple. On peut le constater dans les préjugés de classe contre les plus pauvres qui n’ont pas le même accès à des couverts élaborés ou ne peuvent pas se permettre de manger de la même manière que les riches – et qui utilisent des ingrédients différents, peut-être inconnus, par nécessité.

Ce dénigrement peut s’étendre directement à l’actualité. Pendant la Seconde Guerre du Golfe, par exemple, les Américains en colère contre l’opposition de la France à l’invasion de l’Irak ont ​​commencé à appeler les frites « frites de la liberté ». Et un terme insultant très utilisé aux États-Unis pour désigner les Allemands pendant les deux premières guerres mondiales était « krauts » (choucroute), une insulte à une culture où la choucroute était un aliment traditionnel.

« Qu’est-ce qui n’allait pas dans la façon dont les immigrants urbains mangeaient ? » écrit Donna R. Gabaccia dans son livre de 1998, « We Are What We Eat: Ethnic Food and the Making of Americans ». En passant en revue les attitudes du début du XXe siècle et ses exigences d’un « américanisme à 100 % », elle note que « la choucroute est devenue le « chou de la victoire » » et un témoignage se plaint d’une famille italienne « qui mangeait encore des spaghettis, sans être encore assimilée ».

Ces stéréotypes ont perduré malgré le fait que le palais américain s’est considérablement élargi au cours des dernières décennies, en partie grâce à l’afflux de ces communautés d’immigrants, avec des épiceries proposant une richesse d’ingrédients qui auraient déconcerté les générations précédentes. L’essor de la culture de la restauration a permis à de nombreux convives de découvrir des exemples authentiques de cuisines auxquelles ils auraient peut-être eu besoin d’un passeport pour accéder à d’autres époques.

Après tout, explique Bentley, « quand les immigrants émigrent dans un autre pays, ils emportent avec eux leurs habitudes alimentaires et les conservent du mieux qu’ils peuvent.[…]Cela rappelle tellement la famille, la communauté, le foyer. Ce sont simplement des manifestations matérielles et multisensorielles de qui nous sommes. »

La cuisine haïtienne n’en est qu’un exemple. Des communautés comme celles de New York ont ​​enrichi le paysage culinaire en utilisant des ingrédients comme la chèvre, les plantains et le manioc.

Ainsi, lorsque Trump a déclaré que les immigrants de Springfield – qu’il appelait « les gens qui sont arrivés » – mangeaient des chiens, des chats et « les animaux de compagnie des gens qui vivent là-bas », les échos de ses propos ont joué non seulement sur la nourriture mais aussi sur la culture elle-même.

Et même si le palais américain s’est élargi au cours des dernières décennies, la persistance des stéréotypes alimentaires – et des insultes pures et simples, qu’elles soient fondées sur des faits ou complètement inventées – montre que ce n’est pas parce que les Américains mangent plus largement que cela se traduit par une tolérance ou une nuance à l’égard d’autres groupes.

« C’est une erreur de penser cela », déclare Freedman. « C’est comme l’idée reçue dans le tourisme selon laquelle les voyages nous permettent de mieux comprendre la diversité. Le meilleur exemple à l’heure actuelle est la cuisine mexicaine. De très nombreuses personnes aiment la cuisine mexicaine ET pensent qu’il faut mettre un terme à l’immigration. Il n’y a aucun lien entre le fait d’apprécier la cuisine d’un étranger et cette ouverture. »