Des chiffres sombres devraient révéler 1 million d’opérations et de rendez-vous du NHS annulés en raison de grèves de médecins

Les chiffres du GRIM cette semaine devraient révéler 1 million d’opérations du NHS et des rendez-vous ont été annulés en raison de grèves.

La nation se dirige vers une étape difficile après le départ des jeunes médecins et consultants lors de la plus grande grève de la santé de l’histoire britannique.

Les grèves du NHS entraînent l’annulation d’opérations et de rendez-vous Crédit : Getty

Des députés de haut rang ont critiqué les médecins militants pour avoir blessé des patients avec leurs frappes paralysantes.

Steve Brine, député conservateur et président du comité restreint de la santé, a déclaré : « Il n’en demeure pas moins qu’un grand nombre de médecins, notamment de consultants, ne sont pas en grève.

« Mais ceux qui participent à cette action politiquement motivée de la BMA ne se font pas autant de mal qu’ils ne sont des patients. »

L’ancien ministre conservateur Alec Shelbrooke a déclaré : « Ces chiffres sont sombres.

« Les consultants qui font grève devraient se regarder longuement dans le miroir et voir ce qu’ils font pour la santé de la nation.

« Ils effectuent toujours des travaux privés tout en faisant grève contre le NHS. »

Les jeunes médecins réclament une augmentation de salaire faramineuse de 35 pour cent.

Tandis que les consultants exigent des salaires supérieurs à l’inflation – donc de plus de 11 pour cent.

Le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, a dénoncé « une grève coordonnée et calculée », avertissant qu’elle crée « de la misère pour les patients ».

La BMA a défendu son mouvement de grève. Ils disent que les médecins ne veulent pas participer aux piquets de grève mais qu’ils sont chroniquement sous-payés depuis longtemps.

Le président du conseil de la BMA, le professeur Phil Banfield, a déclaré : « La dernière chose que nous souhaitons est de perturber davantage les patients dont nous prenons soin et je suis extrêmement désolé qu’on en arrive là.

« Mais ces grèves concernent la viabilité à long terme du NHS et la garantie de la présence de médecins formés pour soigner tous les patients à l’avenir.

« Ce sont les médecins, avec leurs compétences et leur expertise, qui ont continué à traiter les patients malgré des années d’érosion relative des salaires, une pandémie qui a été une expérience brutale pour les médecins, les infirmières et autres soignants – ainsi que pour de nombreuses familles – et les défis liés à la gestion des maladies. avec les pires listes d’attente de l’histoire du NHS, qui ont eu un impact sur les soins aux patients au cours de la dernière décennie et au-delà.

« C’est le gouvernement qui choisit de ne pas reconnaître le coût et la valeur des soins médicaux – il est entre ses mains de garantir la rétention et le recrutement des médecins dans le NHS pour les années à venir.

« Plus le gouvernement fait l’autruche, plus les grèves et les listes d’attente coûtent cher aux finances publiques. »