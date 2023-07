Des chiffres choquants montrent que six femmes au Royaume-Uni ont donné naissance à leur 21e enfant depuis 2019

SIX femmes au Royaume-Uni ont donné naissance à leur 21e enfant depuis 2019, ont révélé des chiffres.

La statistique choquante est apparue dans une ventilation par le gouvernement du montant qu’il débourse pour les allocations familiales – un total de près de 12 milliards de livres sterling.

Six femmes au Royaume-Uni ont donné naissance à leur 21e enfant depuis 2019, selon des chiffres Crédit : Getty

Il montre que 15 mères avec 13 enfants ou plus font partie des familles qui reçoivent plus de 10 000 £ par an en allocations familiales.

Et il y a actuellement 7 655 parents avec sept enfants ou plus qui réclament l’aumône.

Les taux des allocations familiales sont passés en avril de 21,80 £ par semaine pour le premier enfant à 24 £, tandis que le taux pour tous les enfants suivants est passé de 14,45 £ à 15,90 £.

Cela signifie que les familles avec 13 enfants recevront au moins 11 170 £ par an.

Les chiffres montrent qu’il y a 7,1 millions de familles qui demandent des allocations familiales, pour un total de 12,3 millions de jeunes.

La grande majorité demande jusqu’à trois enfants.

Mais l’Office des statistiques nationales a découvert l’année dernière que six mères ont donné naissance à leur 21e enfant et 285 ont eu un bébé alors qu’elles en avaient déjà au moins dix.

Ces mères ne seraient probablement pas en mesure de demander des prestations pour l’ensemble de leur progéniture, car les plus âgées sont probablement adultes et ne sont plus éligibles.

La révélation de ces méga-familles alimentera les débats sur le système de prestations.

James Roberts, de l’Alliance des contribuables, a appelé à la suppression des allocations familiales.

Il a déclaré: « Les crédits d’impôt pour le travail sont un meilleur moyen de s’assurer que les parents subviennent aux besoins de leurs propres enfants. »