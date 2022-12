Des chiens sauvés d’une ferme de viande sud-coréenne prêts à être adoptés à Anderson Humane – Shaw Local

Deux chiens sauvés d’une ferme de viande sud-coréenne et plus tard pris en charge par Anderson Humane à South Elgin sont prêts à retrouver leur maison pour toujours.

Saturne et Harper faisaient partie des 34 chiens amenés aux États-Unis début novembre par Humane Society International. Le couple et le troisième chien coréen, surnommé Jupiter, sont arrivés à Anderson Humane il y a environ trois semaines.

Harper était l’un des trois chiens amenés à Anderson Humane à South Elgin après avoir été sauvé d’une ferme de viande de chien sud-coréenne. (Rick West)

Alors que Jupiter a encore besoin d’une semaine ou deux pour s’adapter, Saturne et Harper sont prêts à être adoptés, a déclaré Dean Daubert, directeur des opérations d’Anderson Humane.

“Ils se sont acclimatés assez rapidement”, a déclaré Daubert. « Saturne peut encore être un peu effrayée mais veut toujours être à vos côtés. Harper est un peu nerveux dans de nouvelles situations. Mais elle s’échauffe vite.

Il a dit que Saturne, âgée de 2 ans, faisait déjà preuve de la loyauté qui est un trait de sa race coréenne Jindo.

“Elle va faire un excellent compagnon pour quelqu’un qui veut l’avoir à ses côtés”, a-t-il déclaré.

Le mélange colley de 3 ans Harper recherche une famille énergique qui aime les promenades.

Molly Craig d’Anderson Humane persuade Harper de prendre du poulet de sa main. Harper et deux autres chiens ont été sauvés d’une ferme de viande de chien sud-coréenne et amenés au refuge de South Elgin. (Rick West)

“Elle va être un chien actif qui s’intégrera dans le style de vie actif d’une famille”, a-t-il déclaré.

Les trois chiens de Corée sont arrivés avec une chienne errante de Floride nommée Ophelia, qui a dû être déplacée de son refuge en raison de la surpopulation de chiens déplacés à la suite de l’ouragan Ian. Maintenant, le mélange terrier / pit-bull d’un an est prêt pour une maison.

“Elle est merveilleuse”, a déclaré Daubert. “Nous pensons qu’elle est déjà entraînée au pot, aime tout le monde, marche très bien en laisse et connaît quelques indices.”

Les chiens de Corée du Sud ont été les premiers que le refuge a récupérés du commerce de la viande. La Humane Society estime qu’un million de chiens par an sont tués pour leur viande en Corée du Sud. Ils sont élevés de manière intensive dans des fermes, vivent dans des conditions sordides, beaucoup souffrant de malnutrition et de maladies de la peau et des yeux. La plupart sont abattus vers l’âge d’un an, généralement par électrocution.

Daubert a déclaré que les personnes intéressées à adopter ces derniers ou l’un des 150 autres chiens, chats, chiots et chatons prêts pour la maison devraient visiter ahconnects.orgcomposez le (847) 697-2880 ou passez au refuge au 1000 S. La Fox St. à South Elgin.

https://www.dailyherald.com/news/20221205/dogs-that-were-rescued-from-south-korean-meat-farm-are-ready-for-adoption–