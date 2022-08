Des chiens renifleurs sur les lieux du meurtre de la petite Olivia alors que les flics procèdent de manière approfondie – au milieu d’avertissements sévères de ne pas protéger les tueurs

Les chiens SNIFFER sont aujourd’hui sur les lieux du meurtre d’Olivia Pratt-Korbel près d’une semaine après qu’elle a été tuée par un homme armé dans sa propre maison.

Cela survient alors que la police a émis un avertissement sévère à ceux qui pourraient dissimuler des informations sur la mort de l’enfant de neuf ans.

Une perquisition policière avait lieu au domicile d’Olivia Pratt-Korbel ce matin 1 crédit

Elle a été tuée il y a six jours à Liverpool Crédit : Facebook

Un officier regarde le monticule d’hommages laissé sur les lieux pour l’enfant de neuf ans 1 crédit

Dans le cadre de leur enquête continue sur le meurtre et d’autres meurtres récents à Liverpool, les flics du Merseyside ont de nouveau exhorté aujourd’hui le public à se manifester et à aider.

Elle est décédée lorsqu’un homme armé a poursuivi sa cible, qui a été nommée cambrioleur condamné Joseph Nee, dans sa maison familiale à Dovecot, blessant également la mère d’Olivia, Cheryl, 46 ans.

Des images effrayantes montrent aujourd’hui des chiens “fouillant” reniflant autour d’une zone bouclée à l’extérieur de la maison.

Dans un appel vidéo court mais dramatique sur Twitter, la police du Merseyside a averti que toute personne retenant des informations doit les abandonner.

Pendant la vidéo, une voix off déclare : « Nous avons des parents qui ont perdu leurs enfants.

“Nous avons une fille de neuf ans qui ne fêtera pas ses 18 ans. Elle ne fêtera pas son mariage. Elle n’aura pas d’enfants elle-même.

“Si vous avez des informations et que vous les retenez, vous protégez les tueurs. Nous avons besoin de vos informations. Fournissez-nous ces informations et nous ferons le reste.”

En plus des images d’Olivia et de fleurs sur les lieux du tournage, la vidéo présentait également des images d’Ashley Dale et Sam Rimmer.

La police a déclaré qu’il y aurait “beaucoup d’officiers en patrouille” dans les trois zones qui ont vu des tirs mortels ces derniers temps.

La force a tweeté: “Ils sont là pour vous aider à vous sentir en sécurité et pour s’assurer que les criminels ressentent la pression.”

Deux hommes arrêtés pour la mort d’Olivia ont été libérés sous caution samedi.

Un homme de 36 ans, de Huyton, a été rappelé en prison après avoir enfreint les termes de son permis.

Lui et un homme de 33 ans, de Dovecot, ont été arrêtés pour suspicion de meurtre et deux chefs de tentative de meurtre.

La police de Merseyside a appelé les gens à fournir des informations “afin que nous puissions construire une image probante solide et traduire les responsables en justice”.

La force a précédemment publié une image d’une Audi Q3 noire, qui a été saisie et qui, selon eux, est la voiture utilisée pour emmener Nee, 35 ans, à l’hôpital.

Ils lancent toujours un appel à quiconque a vu le véhicule dans les jours qui ont précédé la fusillade, ou a des informations sur ses mouvements après avoir quitté Kingsheath Avenue lundi soir dernier, de se manifester.

Dans d’autres appels sur les réseaux sociaux, la police a insisté sur le fait que “le silence n’est pas une option”.

Avertissant qu’il n’y a “aucune cachette pour quiconque impliqué dans le meurtre de la petite Olivia”, ils ont ajouté : “Nous avons besoin de noms”.

Le maire adjoint de Liverpool, Harry Doyle, a déclaré que des personnes s’étaient manifestées dans les jours qui ont suivi le meurtre parce qu’elles “veulent voir justice” pour la petite fille et ses proches, et que les arrestations ont apporté “un sentiment d’espoir et de soulagement”.

La famille d’Olivia a exhorté les gens à “faire ce qu’il faut”, affirmant que parler “ne consiste pas à être un” mouchard “ou une” herbe “, il s’agit de découvrir qui nous a enlevé notre bébé”.

Dans un hommage émouvant, le capitaine du Liverpool FC, Jordan Henderson, portait un top lecture “RIP Olivia YNWA (You’ll Never Walk Alone)” pour la victoire de l’équipe contre Bournemouth en Premier League samedi.