Des chiens offerts par le leader nord-coréen Kim Jong Un se retrouvent dans un zoo sud-coréen

Une paire de chiens offerte par le leader nord-coréen Kim Jong Un il y a quatre ans s’est retrouvée dans un zoo en Corée du Sud après une dispute sur qui devrait financer les soins aux animaux.

Kim avait offert les deux chiens de chasse blancs Pungsan – une race indigène de Corée du Nord – au président sud-coréen Moon Jae-in en cadeau après leurs pourparlers au sommet à Pyongyang en 2018. Mais le libéral Moon abandonné les chiens le mois derniercitant un manque de soutien financier pour les chiens de la part du gouvernement conservateur actuel dirigé par le président Yoon Suk Yeol.

Les chiens, nommés Gomi et Songgang, ont été transférés dans un zoo géré par un gouvernement local dans la ville méridionale de Gwangju vendredi dernier après un séjour temporaire dans un hôpital vétérinaire de la ville de Daeju, dans le sud-est du pays, ont indiqué des responsables du zoo.

En présence du maire de Gwangju, Kang Gijung, les chiens ont été exhibés lundi avec leur badge autour du cou alors que des journalistes et d’autres visiteurs prenaient des photos.

“Gomi et Songgang sont un symbole de paix et de réconciliation et de coopération sud-nord-coréenne. Nous les élèverons bien comme nous cultivons une graine pour la paix”, a déclaré Kang, selon son bureau.

Les chiens ont six descendants entre eux, tous nés après leur arrivée en Corée du Sud. L’un d’eux, nommé Byeol, est élevé au zoo de Gwangju depuis 2019. Les cinq autres se trouvent dans d’autres zoos et un établissement public en Corée du Sud.

Les responsables du zoo de Gwangju ont déclaré qu’ils essaieraient d’élever Byeol et ses chiens parents ensemble, bien qu’ils soient actuellement gardés séparément car ils ne se reconnaissent pas.

Gomi et Songgang appartiennent officiellement à la propriété de l’État. Pendant son mandat, Moon les a élevés à la résidence présidentielle. Après quitter ses fonctions en maiMoon a pu les emmener chez lui grâce à un changement de loi qui a permis de gérer les cadeaux présidentiels en dehors des Archives présidentielles s’il s’agissait d’animaux ou de plantes.

Mais début novembre, le bureau de Moon a accusé le gouvernement Yoon de refuser de couvrir le coût de la nourriture et des soins vétérinaires des chiens. Le bureau de Yoon a nié l’accusation, affirmant que cela n’avait jamais empêché Moon de garder les animaux et que les discussions sur la fourniture d’un soutien financier étaient toujours en cours.

Moon, un champion du rapprochement avec la Corée du Nord, a été crédité d’avoir organisé la diplomatie désormais en sommeil sur le programme nucléaire de la Corée du Nord, mais a également été critiqué pour sa politique d’engagement permettant à Kim de gagner du temps et renforcer la capacité nucléaire de son pays face aux sanctions internationales. Yoon a accusé la politique d’engagement de Moon d’être “soumise” à la Corée du Nord.

En 2000, le défunt père de Kim, Kim Jong Il, a offert une autre paire de chiens Pungsan au président sud-coréen Kim Dae-jung après leur rencontre à Pyongyang, le premier sommet intercoréen depuis leur division en 1948. Libéral Kim Dae-jung a donné deux chiens Jindo – une race originaire d’une île sud-coréenne – à Kim Jong Il. Les chiens nord-coréens vivaient dans un zoo public près de Séoul avant de mourir en 2013.