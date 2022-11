Des chiens offerts par Kim Jong Un pris en garde à vue par le président sud-coréen

SÉOUL – Deux anciens «chiots de la paix» moelleux, offerts en 2018 par le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, sont maintenant au centre d’une ligne de garde à vue entre l’ancien et l’actuel présidents sud-coréens.

Les chiens de chasse Pungsan – la race bien-aimée est originaire de Corée du Nord – sont nommés Songgang et Gomi. Ils ont donné naissance à sept chiots pendant la présidence de Moon, et il a emmené les parents et une progéniture dans sa résidence personnelle alors qu’il quittait ses fonctions.