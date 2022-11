Des chiens offerts par Kim Jong Un au centre d’une rangée sud-coréenne

Commentez cette histoire Commentaire

SÉOUL, Corée du Sud – Une paire de chiens offerte par le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un en 2018 est maintenant gâchée par une dispute politique sud-coréenne, l’ancien président du pays accusant son successeur conservateur de manquer de soutien financier alors qu’il abandonnait les animaux. . Moon Jae-in, un libéral qui a quitté ses fonctions en mai, a reçu les deux chiens de chasse blancs «Pungsan» – une race connue pour être indigène à la Corée du Nord – de Kim après leur sommet de paix dans la capitale nord-coréenne de Pyongyang en septembre 2018.

Les chiens sont officiellement considérés comme la propriété de l’État, mais Moon a ramené le couple et l’un de leurs sept descendants à la maison après avoir quitté ses fonctions. Cette décision a été rendue possible par un changement de loi en mars qui a permis aux cadeaux présidentiels d’être gérés en dehors des archives présidentielles s’il s’agissait d’animaux ou de plantes.

Mais le bureau de Moon a déclaré lundi qu’il avait décidé qu’il ne pouvait plus élever les trois chiens parce que le gouvernement actuel du président Yoon Suk Yeol refusait de couvrir les coûts de la nourriture et des soins vétérinaires des animaux. Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité a déclaré que les chiens avaient été rendus au gouvernement mardi et que les chiens parents envoyés à l’origine par Kim étaient examinés dans un hôpital vétérinaire de la ville de Daegu.

Dans sa déclaration publiée sur Facebook, le bureau de Moon a accusé le bureau de Yoon de bloquer “inexplicablement” la proposition du ministère de fournir des fonds gouvernementaux pour les soins de l’animal.

Le ministère a confirmé qu’il avait élaboré un plan budgétaire prévoyant des subventions mensuelles de 2,5 millions de wons (1 810 dollars), dont 500 000 wons (360 dollars) pour la nourriture et les soins vétérinaires des chiens et 2 millions (1 450 dollars) pour l’embauche de travailleurs pour s’occuper d’eux. Mais le ministère a déclaré que les plans avaient été suspendus pendant des mois en raison d'”opinions opposées” non précisées au sein du ministère et du ministère de la Législation gouvernementale.

“Il semble que le bureau présidentiel, contrairement aux Archives présidentielles et au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, ait une opinion négative sur le fait de confier la garde des chiens Pungsan à l’ancien président Moon”, a déclaré le bureau de Moon.

Si tel est le cas, le gouvernement de Yoon devrait être “cool” quant à la fin de cette mission, a déclaré le bureau de Moon.

“Il y aurait de la déception et des regrets car ils étaient des animaux de compagnie auxquels (Moon) s’était attaché, mais il n’y aurait aucun moyen de rejeter la résiliation de la mission”, a-t-il déclaré.

Le bureau de Yoon a rejeté la faute sur Moon, affirmant que cela ne l’avait jamais empêché de garder les animaux et que les discussions sur la fourniture d’un soutien financier étaient toujours en cours.

“C’était entièrement la décision de l’ancien président Moon Jae-in de renvoyer les chiens Pungsan aux archives présidentielles” au lieu d’attendre un amendement législatif pour garantir les subventions, a déclaré le bureau de Yoon.

La dispute de Moon et Yoon sur les chiens a suscité des critiques en ligne, les utilisateurs déplorant que les animaux soient traités uniquement comme des propriétés.

Jouant son mandat présidentiel unique sur le rapprochement intercoréen, Moon a rencontré Kim à trois reprises en 2018 et a fait pression pour aider à organiser les réunions de Kim avec l’ancien président américain Donald Trump. Mais la diplomatie ne s’est jamais remise de l’échec de la deuxième rencontre Kim-Trump en 2019 au Vietnam, où les Américains ont rejeté les demandes de la Corée du Nord d’un allègement majeur des sanctions en échange du démantèlement d’une installation nucléaire vieillissante, qui aurait équivalait à une reddition partielle de ses capacités nucléaires.