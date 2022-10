Des chiens héros qui ont aidé à combattre l’extrémisme et à traquer des suspects terroristes honorés d’un mémorial en France | Nouvelles du monde

Les chiens héros qui ont aidé à combattre l’extrémisme et à traquer les suspects de terrorisme ont été honorés d’un mémorial.

Il a été dévoilé jeudi à Suippes, dans le nord-est de la France, en hommage aux chiens de toute l’Europe qui ont aidé les soldats, la police et les équipes de secours pendant plus d’un siècle.

Présentant une sculpture d’un soldat de la Première Guerre mondiale et de son chien blottis l’un contre l’autre par l’artiste franco-colombien Milthon, le mémorial reflète les efforts de tous les “chiens héros civils et militaires”.

La sculpture de l’artiste franco-colombien Milthon montre un soldat français de la Première Guerre mondiale et son chien Pic: AP



Elle se dresse devant la mairie de Suippes, témoin de grands conflits pendant la guerre.

La ville abrite également le plus grand chenil militaire d’Europe, où les membres du 132e régiment d’infanterie canine de l’armée française entraînent les chiens pour le service.

Le régiment comprend 650 militaires et 550 chiens, dont certains ont assisté à l’inauguration du mémorial.

La cérémonie a rendu hommage à Diesel, un chien policier tué lors d’un raid visant le cerveau des attentats de Paris, et Leuk, un chien mort aux mains d’un extrémiste au Mali en 2019.

Un officier, Johan, a déclaré : “C’est très important [recognition] car les chiens, comme les humains, accomplissent des missions, mais on ne leur demande pas leur avis.

“Donc pour moi, c’est juste de leur rendre une médaille.”

D’autres chiens ont été dressés pour détecter les explosifs et la drogue et sont déployés dans des missions intérieures et dans les territoires français d’outre-mer – notamment pour lutter contre le trafic d’or en Guyane française.

Chaque chien est jumelé avec un soldat après avoir été inscrit vers l’âge de 18 mois, bien que certains soient recrutés comme chiots.

De nombreux chiens viennent des Pays-Bas, d’Allemagne et d’autres pays d’Europe de l’Est, ainsi que de France.

Ils sont soumis à une série d’épreuves, la bravoure étant la qualité la plus importante, et mis à la retraite lorsqu’ils ne sont plus en mesure de remplir leurs fonctions.