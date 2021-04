Les chiens-guides pourraient être remplacés par des robots à quatre pattes dans un proche avenir. Des scientifiques américains ont développé un robot à quatre pattes semblable à un chien-guide. Il est développé pour aider les personnes aveugles à marcher en toute sécurité dans des passages étroits et à proximité d’obstacles. Pour économiser sur le temps et les efforts nécessaires pour former un chien-guide, les scientifiques ont proposé une nouvelle idée et créé une alternative robotique. Le robot a été conçu et programmé par le chercheur principal et robotique Zhongyu Li et ses collègues de l’Université de Californie à Berkeley.

Ils ont nommé la conception du robot un mini guépard, comme rapporté par Courrier quotidien. Il est alimenté par un système de télémétrie laser pour cartographier son environnement et une caméra pour suivre l’humain qu’il guide. Équipé d’une laisse, il offre une meilleure avance dans les virages serrés comme n’importe quel chien.

Il fonctionne d’abord en alimentant la destination sur son système pour laisser la machine tracer un itinéraire simple. Ensuite, il adapte son parcours en fonction des obstacles et des mouvements de l’utilisateur. Li et ses collègues ont testé avec succès le mécanisme des robots avec trois personnes aux yeux bandés autour du chemin de l’obstacle et dans une section étroite fermée de moins d’un mètre de large. Le virage serré visait à tester la capacité de la machine à se dévier sans garder la courroie tendue à tout moment car la voie était trop étroite pour s’adapter au cercle de braquage du chien robot et du manieur ensemble.

Selon Li, ces types de robots sont évolutifs et ont une portée immense dans un proche avenir. Il dit que ce seront certainement des alternatives faisables et lucratives pour aider et servir les gens lorsque le matériel deviendra abordable.

L’équipe a envisagé qu’à l’avenir, il pourrait également être mis à jour pour se synchroniser avec les calendriers d’ordinateur ou de smartphone afin de pouvoir exécuter diverses autres fonctions telles que ramener automatiquement les personnes à leurs rendez-vous au moyen de la navigation GPS.

