Des chiens de thérapie aident l’hôpital de Sandwich à célébrer la Journée nationale de la santé rurale – Shaw Local

Les chiens de thérapie Holly et O’Mally ont aidé le personnel de l’hôpital Northwestern Medicine Valley West à Sandwich à célébrer les meilleurs soins qu’ils fournissent aux communautés rurales lors de la Journée nationale de la santé rurale (NRHD).

Les invités canins ont également aidé à célébrer le nouveau classement de l’hôpital Valley West dans la cohorte Vizient Critical Access Hospital : n ° 6 sur 134 hôpitaux pour des performances élevées en matière de qualité et de sécurité dans un large éventail d’activités de soins aux patients.

Le propriétaire d’O’Mally, Jan Sofranko, et le propriétaire de Holly, William H. Staub III, ont escorté les chiens autour de l’hôpital le jeudi 17 novembre, au grand plaisir du personnel.

Le personnel de l’hôpital Northwestern Medicine Valley West profite de la visite du chien de thérapie O’Mally lors de la Journée nationale de la santé rurale. (photo fournie par l’hôpital Northwestern Medicine Valley West)

NRHD est l’occasion de «célébrer le pouvoir du monde rural» en honorant l’esprit désintéressé, communautaire et déterminé qui prévaut dans l’Amérique rurale. NRHD présente les efforts des prestataires de soins de santé ruraux, des organisations et des coopératives qui se consacrent à la résolution des déterminants sociaux de la santé et aux défis de santé uniques auxquels les citoyens ruraux sont confrontés aujourd’hui et à l’avenir.