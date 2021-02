CES cabots sont confus après s’être pavanés sur un podium.

Des cabots d’un refuge ont été choisis pour s’habiller en haute couture lors de la Fashion Week de New York.

Chaque saison, Anthony Rubio s’associe avec des refuges pour animaux et des organisations animales pour inclure les chiens qui sont à adopter dans son émission.

Né et élevé à New York, d’ascendance portoricaine, Rubio a décidé cette année de travailler avec The Sato Project, dédié au sauvetage des chiens maltraités et abandonnés à Porto Rico.

S’exprimant avant l’événement, Rubio a déclaré: «Dans mes présentations de mode, les chiens sont les modèles et les humains sont les accessoires.»

