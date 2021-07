Des chiens de guerre en Russie sautent en parachute sur le champ de bataille à partir de 13 000 pieds

L’administration russe n’entraîne pas seulement les officiers militaires mais aussi les chiens pour la guerre. Dernièrement, quelques photos et vidéos de ces chiens de guerre ont circulé sur internet. Dans des images époustouflantes, on peut voir les guerriers canins sauter d’un avion militaire attaché à leurs maîtres et parachuter dans la zone de combat simulée d’une hauteur étonnante de 13 000 pieds. Tous les para-cabots et les soldats utilisent des équipements qui ont été personnellement inspectés par le président russe Vladimir Poutine.

Selon la chaîne de télévision du ministère russe de la Défense, Zvezda, les tests effectués sur ces chiens de guerre de l’armée ont été concluants car les chiens étaient totalement en sécurité et parfaitement préparés à suivre les ordres après l’atterrissage.

Cet exercice vise à tester de nouveaux parachutes pouvant faire atterrir des chiens militaires dans des zones de guerre afin de soutenir différentes opérations. Selon les officiers de l’armée, les « forces de sécurité » canines sont souvent utilisées dans les opérations militaires et de sauvetage.

Selon Andrey Toporkov, expert en tests de parachute, les chiens ont jusqu’à présent effectué huit sauts dans le cadre du dernier exercice militaire russe. Bien que les jeter hors des avions ne soit pas si difficile, Toporkov a déclaré que prendre les chiens à l’intérieur de l’avion reste toujours un défi. Une fois, les dog-troopers sont assis à l’intérieur, ils apprécient complètement la balade et parfois même regardent la vue sur la terre depuis la fenêtre. Au moment de sauter, ils aboient beaucoup, mais les militaires qui sautent avec eux les calment. Afin de les préparer spécialement pour les sauts, l’expert a informé que les soldats passent du temps avec les chiens en les nourrissant et en créant des liens avec eux afin qu’ils puissent faire confiance à ces officiers et ne pas être dérangés par le saut. Dans le même temps, il est également essentiel que ces soldats soient mentalement préparés et restent calmes, a ajouté Toporkov.

