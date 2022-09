Des chiens de berger belges talentueux secouent la jambe avec leur propriétaire, Internet adore ça

Les chiens sont l’un des animaux les plus adorables et leur comportement avec les propriétaires est un spectacle à voir. Le temps de qualité passé par eux ensemble est d’un grand intérêt pour de nombreux internautes. Une vidéo qui le prouve est actuellement virale sur Instagram. Dans cette vidéo, on voit un propriétaire de chien danser. Ce qui a rendu cette vidéo amusante, c’est que ses deux chiens de berger belge s’assortissent pas à pas.

Les pas étaient parfaitement en phase avec leur propriétaire. Ils ont l’air entraînés et suivent brillamment les signaux de leur propriétaire. Les utilisateurs ont adoré la vidéo. Cette vidéo a été partagée le 13 décembre et sous-titrée “Danse avec ses adorables chiots belges malinois”. Le malinois est une race de chiens de berger belges. Cette vidéo a cumulé plus de 13 000 vues.

Danser avec ses adorables chiots 🐶🥰 *Malinois belge

🐶🥰🙋‍♂️🤷‍♂️ pic.twitter.com/c5ecVBAAXG — Templier⚔️ (@aTeXan575) 13 septembre 2022

Impressionné par cette vidéo, un internaute a écrit qu’il l’avait vue plus tôt. Cependant, il continue de le regarder pour voir les chiens remuer la queue tout le temps.

Même si j’ai déjà vu ça, j’aime toujours le regarder parce que leurs queues remuent tout le temps. —Jim Kelly (@ Neurocell83) 13 septembre 2022

D’autres ont trouvé amusant que leurs chiens ne parviennent même pas à les écouter, et encore moins à suivre leurs ordres. Un utilisateur a partagé un mème humoristique décrivant comment son chien ignore les ordres.

Lol, j’essaie de faire en sorte que mes chiens m’écoutent et ils sont comme… .. pic.twitter.com/lN1C1wVvaK —Mimi (@mimi63eh) 13 septembre 2022

Une bobine Instagram similaire dans laquelle un chien Beagle tentait de réaliser des mouvements de Bhangra avec son propriétaire a été partagée il y a quelque temps. La bobine a été partagée sur Instagram par Junior Malhotra. La bobine était sous-titrée, “Bhangra Time. Se préparer pour le mariage de l’année @shivammalhotraa & @mahimasharma_95.

La bobine virale a reçu beaucoup d’applaudissements de la part des utilisateurs. Il a également reçu des réactions humoristiques. Un utilisateur a écrit que le propriétaire du chien tenait une friandise dans ses mains. Il a en outre écrit que le chien ne dansait pas, mais sautait pour attraper des friandises.

La bobine est devenue virale et a recueilli plus d’un million de vues.

