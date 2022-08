Des chèvres de montagne escaladant un mur de barrage défient la règle de gravité de Newton

Les médias sociaux sont devenus la destination unique pour le contenu du monde entier. L’un des genres de contenu les plus populaires sur les plateformes de médias sociaux est celui des vidéos sur la faune. Récemment, une vidéo de chèvres sauvages en cours a amusé les internautes.

Dans la vidéo virale, de nombreuses chèvres de montagne ont pu être vues en train d’escalader de manière transparente le mur escarpé d’un barrage. Dans le clip, un bouquetin des Alpes, une espèce de chèvre sauvage, est filmé en train de monter sur le mur presque vertical du barrage. Ces chèvres, que l’on voit tenter d’escalader un mur de cent pieds de haut du barrage, possèdent une capacité d’escalade unique. Au premier coup d’œil, ils semblent se tenir debout dans un mur presque érigé, mais dès que la vue aérienne du barrage est présentée, on se rend compte du risque de faire ce faux pas.

Les voir escalader le barrage sans effort invoquera sûrement l’esprit aventureux qui sommeille en vous. Alors que les humains ont besoin d’équipement pour pouvoir monter des parois aussi abruptes, il est étonnant de voir les chèvres le faire avec la plus grande facilité.

Regardez la vidéo virale ci-dessous :

Les bouquetins défient la gravité en escaladant un barrage presque vertical. 💞 pic.twitter.com/R0uxN0R9Rk — Figen (@TheFigen) 7 août 2022

Un utilisateur a déclaré: «Je me souviens que même les chèvres font cela…. Près de mon école, il y avait un grand mur comme celui-ci… Et les chèvres grimpaient facilement… Une fois, j’ai essayé pieds nus et je suis tombé. C’était plutôt pas mal. »

Je me souviens que même les chèvres font ça…. Près de mon école, il y avait un grand mur comme celui-ci… Et les chèvres y grimpaient facilement… Une fois, j’ai essayé pieds nus et je suis tombé. C’était plutôt pas mal – BhuvanTweets (@1611BhuvanKaya) 7 août 2022

Pointant du doigt la partie où l’on voit des chèvres lécher le mur, un autre dit : « Tout ça pour une couche de sel.

Tout ça pour une pincée de sel – Spectateur (@ lulzlolz12) 8 août 2022

Un utilisateur a déclaré : « Les règles de la physique ne s’appliquent pas à eux. Je pensais que c’était un fait connu et qu’il fallait l’enseigner à l’école.

Les règles de la physique ne s’appliquent pas à eux. Je pensais que c’était un fait connu et qu’il fallait l’enseigner à l’école — Adi (@invertedsigmoid) 7 août 2022

La vidéo fascinante a été partagée sur Twitter par un compte nommé “Figen”. Il a reçu plus de 1,8 million de vues.

