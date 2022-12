Des cheveux humains recyclés en Belgique pour protéger l’environnement

Les coiffeurs de toute la Belgique balayent et mettent en sac les cheveux coupés de leurs clients, puis les remettent à une ONG qui les recycle pour protéger l’environnement.

Le projet Hair Recycle alimente les mèches et les tresses dans une machine qui les transforme en carrés emmêlés qui peuvent être utilisés pour absorber l’huile et d’autres hydrocarbures polluant l’environnement, ou transformés en sacs bio-composites.

Le co-fondateur du projet, Patrick Janssen, expliquant qu’1 kilogramme de cheveux peut absorber 7 à 8 litres d’huile et d’hydrocarbures, a déclaré que les tapis peuvent être placés dans les égouts pour absorber la pollution de l’eau avant qu’elle n’atteigne une rivière.

“Nos produits sont d’autant plus éthiques qu’ils sont fabriqués localement (…) ils ne sont pas importés de l’autre bout de la planète”, a-t-il déclaré à Reuters. “Ils sont faits ici pour faire face aux problèmes locaux.”

Le projet a déclaré sur son site Web que les cheveux ont des propriétés puissantes : une mèche peut supporter jusqu’à 10 millions de fois son propre poids, et en plus d’absorber les graisses et les hydrocarbures, elle est soluble dans l’eau et très élastique grâce à ses fibres de kératine.

Isabelle Voulkidis, gérante du salon Helyode à Bruxelles, fait partie des dizaines de coiffeurs à travers le pays qui versent une petite redevance au projet pour récupérer leurs coupes de cheveux.

“Ce qui me motive, personnellement, c’est que je trouve dommage que les cheveux soient jetés à la poubelle de nos jours, alors que je sais qu’on pourrait en faire tant”, a-t-elle déclaré en peignant et en coupant les cheveux d’un de ses clients.