Des chevaux sauvages se libèrent dans le sud de l’Okanagan après la coupe illégale d’une clôture

Des chevaux sauvages ont de nouveau été aperçus errant dans le sud de l’Okanagan la semaine dernière et la bande indienne de Penticton cite la coupe délibérée de clôtures comme cause.

Les responsables du PIB disent avoir installé des caméras à distance et augmenteront ses patrouilles, après avoir reçu des informations selon lesquelles des sections de la clôture périphérique le long de son terrain ont été altérées.

“Ces actes illégaux se sont poursuivis jusqu’en 2021-2022 et créent des défis importants en ce qui concerne le contrôle des chevaux en liberté”, a déclaré le PIB dans un communiqué. « Il s’agit d’un acte criminel que la GRC des Premières nations de la bande indienne de Penticton poursuit.

“Quiconque est pris sur ces terres du PIB en train d’accomplir délibérément ces actes irresponsables sera inculpé en conséquence.”

Le PIB ajoute qu’il continue de travailler avec le ministère des Transports et AIM Roads pour s’assurer que les garde-bétail et autres points d’accès potentiels sont en bon état.

Le week-end dernier, DriveBC a publié un avis sur la faune concernant des chevaux sauvages errant à seulement un kilomètre au sud de Penticton.

Un autre incident connexe a également été signalé entre Junction Highway 3A et Pineview Drive, à seulement cinq kilomètres au nord d’Okanagan Falls.

“Ces activités imprudentes et insensées (coupe de clôture) exposent le public et les chevaux à des risques inutiles et inacceptables”, a déclaré le PIB.

Ils disent également qu’ils sont déterminés à trouver une «résolution collaborative» au problème persistant des chevaux sauvages errant dans la région.

Toute personne qui a été témoin des activités est priée de contacter la gestionnaire des terres du PIB, Joan Phillip, en appelant le 250-493-0048.

