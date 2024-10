Des chercheurs vont explorer la thérapie par la lumière et les ultrasons pour le traitement du mélanome chez les porcs

Le Dr Jennifer Fridley, directrice du parc médical vétérinaire de l’Université Texas A&M, collabore à la recherche sur le traitement du mélanome qui explore les thérapies par la lumière et les ultrasons pour lutter contre le cancer de la peau chez les porcs. Crédit : Université Texas A&M



Des chercheurs de la Texas A&M University collaborent à un nouveau projet qui étudie comment les ultrasons et la lumière peuvent traiter les mélanomes chez les porcs.

Les progrès médicaux récents ont permis d’utiliser la lumière pour réduire et tuer les cellules cancéreuses dans ce qu’on appelle la thérapie photodynamique, mais certains types de cancer, comme les mélanomes, ne répondent pas bien à ce nouveau traitement.

« En thérapie photodynamique, nous introduisons un produit chimique qui est absorbé par les cellules cancéreuses de la peau. Le produit chimique ne réagit que lorsqu’il est exposé à un certain type de lumière, ce qui provoque la formation de nouvelles molécules qui détruisent les cellules cancéreuses », a déclaré le Dr Vanderlei Bagnato, spécialiste de la thérapie photodynamique. professeur au Département de génie biomédical.

« Nous sommes en mesure d’utiliser la thérapie photodynamique pour éliminer environ 95 % des lésions des cancers de la peau autres que le mélanome. C’est très rentable et non invasif », a déclaré Bagnato.

« Mais traiter les mélanomes avec une thérapie par la lumière est problématique pour plusieurs raisons. Premièrement, le pigment des cellules cancéreuses interfère parfois avec la lumière. Deuxièmement, les mélanomes sont plus susceptibles que les autres cancers de la peau de repousser et de métastaser, ou de se propager à d’autres parties de la peau. le corps, s’ils ne sont pas complètement enlevés.

Développer un moyen plus efficace de traiter le mélanome à l’aide de la thérapie photodynamique pourrait ouvrir la porte à des traitements peu coûteux et non invasifs chez les porcs, les humains et d’autres mammifères.

« En plus de faire progresser la médecine humaine, nous espérons que ce projet pourra apporter la thérapie photodynamique à la médecine vétérinaire, non seulement chez les porcs, mais aussi chez d’autres espèces qui développent des mélanomes », a déclaré la Dre Jennifer Fridley, professeure adjointe de clinique à l’Université de Washington. Département des sciences cliniques des grands animaux du Collège de médecine vétérinaire et des sciences biomédicales et directeur du parc médical vétérinaire.

Combattre le cancer avec la lumière et le son

La thérapie photodynamique est récemment devenue le traitement principal des cancers de la peau autres que le mélanome en raison de son faible coût et de sa grande efficacité.

« Il existe plusieurs façons d’introduire le médicament dans le traitement du cancer. Récemment, nous avons commencé à utiliser des micro-aiguilles », a déclaré Bagnato. « Ils sont en fait constitués du médicament lui-même, donc lorsqu’ils se dissolvent dans la peau, il ne reste rien. L’ensemble du processus peut être effectué en moins d’une heure et ne nécessite aucune intervention chirurgicale. »

Les patients diabétiques atteints d’un cancer de la peau pourraient bénéficier d’une thérapie photodynamique.

« Le diabète est très courant aux États-Unis, et il devient plus fréquent à mesure que les gens vieillissent », a déclaré Bagnato. « Les personnes atteintes de cette maladie doivent éviter la chirurgie autant que possible, car le diabète entraîne une mauvaise vascularisation, c’est-à-dire le flux sanguin vers les tissus de votre corps. Si vous souffrez de diabète et d’un cancer de la peau, la thérapie photodynamique offre un traitement beaucoup plus sûr que la chirurgie avec moins de risques de complications. »

Pour la nouvelle étude, Bagnato et ses partenaires de recherche testeront une combinaison de médicaments, de mécanismes d’administration et de types de lumière pour voir quelles combinaisons sont les plus efficaces.

Ils testeront également un autre type de longueur d’onde : les ultrasons. Cette thérapie sonodynamique est similaire à la thérapie photodynamique sauf qu’elle utilise le son au lieu de la lumière.

« Lorsque nous insérons certains médicaments dans les cellules cancéreuses, elles deviennent de petits réacteurs qui créent de minuscules explosions lorsqu’elles sont touchées par des ondes ultrasonores », a expliqué Bagnato. « Nous espérons combiner la thérapie photodynamique et sonodynamique pour éliminer plus complètement les mélanomes, sans risque de repousse et de métastases.

« J’espère que cette recherche pourra servir de base à d’autres recherches spécialisées sur le cancer chez les animaux de compagnie et autres animaux au VMBS », a-t-il déclaré.

Un héritage d’ingéniosité

Pour la nouvelle étude, les chercheurs collecteront des échantillons de cellules cutanées d’un troupeau de porcs ayant appartenu au Dr Duane Kraemer, professeur principal aujourd’hui à la retraite du VMBS qui a joué un rôle déterminant dans la création de CC, le premier chat cloné au monde.

« Les porcs de cette étude ont tendance à développer des mélanomes, mais n’en sont pas vraiment affectés », a déclaré Fridley. « En fait, parfois leurs mélanomes régressent d’eux-mêmes, ce qui explique pourquoi il est important de les étudier.

« Lorsque nous ne collectons pas d’échantillons, les porcs vivent une vie plutôt gâtée », a-t-elle déclaré. « Le Dr Kraemer vient parfois leur rendre visite, et nous lui envoyons même, ainsi qu’à sa famille, des photos pour qu’il puisse voir ce qu’ils font. Nous sommes très fiers de continuer sur ses traces en tant que pionniers de nouvelles avancées médicales et scientifiques. « .

Fourni par l’Université Texas A&M