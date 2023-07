Des chercheurs volontaires mexicains trouvent 27 corps piratés à Reynosa, près de la frontière du Texas

Des chercheurs volontaires dans la ville frontalière mexicaine de Reynosa, en face de McAllen, au Texas, ont découvert 27 corps dans des tombes clandestines, dont beaucoup ont été horriblement démembrés.

Le groupe de recherche a reçu une information anonyme qui les a conduits au lieu de sépulture, situé près d’un canal d’irrigation.

Le bureau du procureur de l’État frontalier de Tamaulipas a confirmé la découverte, soulignant les graves implications des gangs de drogue et d’enlèvement utilisant ces sites pour se débarrasser des corps de leurs victimes.

Certains des cadavres ont été enterrés si récemment qu’il reste des morceaux de peau tatoués, ce qui a permis aux proches d’identifier quatre des corps, ont déclaré les chercheurs. Mais beaucoup ont été piratés en une demi-douzaine de morceaux.

Edith González, chef du groupe de recherche « Pour l’amour des disparus », a déclaré que le site funéraire clandestin était situé relativement près du centre de Reynosa. L’endroit n’est qu’à environ 4 miles de la frontière.

González a déclaré que certaines des 16 fosses funéraires contenaient deux ou trois corps et que le site funéraire clandestin avait peut-être été utilisé par des gangs il y a à peine un mois ou deux. Certains étaient recouverts de seulement 1 1/2 pieds de terre.

Les gangs de drogue et d’enlèvement utilisent ces sites pour se débarrasser des corps de leurs victimes.

« Les gens commencent à se débarrasser de leur peur et ont commencé à signaler » les décharges de corps, a déclaré González. Elle a reconnu que certains pourboires peuvent provenir de « personnes qui y travaillaient (pour les gangs) et qui ne sont plus dans ce métier ».

Ces conseils se sont avérés une épée à double tranchant pour les groupes de recherche, qui sont généralement composés de mères ou de proches des plus de 110 000 personnes disparues au Mexique.

Plus tôt ce mois-ci, les autorités ont déclaré qu’un attentat à la bombe d’un cartel de la drogue avait utilisé un faux rapport sur une fosse commune pour attirer la police dans un piège qui a tué quatre policiers et deux civils dans l’État de Jalisco, au sud. Les autorités y ont temporairement suspendu l’implication de la police dans les recherches basées sur des informations anonymes par mesure de sécurité.

L’appelant anonyme avait donné à un chercheur bénévole un tuyau sur un supposé lieu de sépulture clandestin près d’une route à Tlajomulco, Jalisco. Le cartel a enterré des engins explosifs improvisés, ou EEI, sur la route, puis les a fait exploser au passage d’un convoi de police. Les EIED étaient si puissants qu’ils ont détruit quatre véhicules, blessé 14 personnes et laissé des cratères sur la route.