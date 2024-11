Des chercheurs visent à transformer le traitement des troubles du sommeil chez le personnel militaire

Les solutions traditionnelles pour les troubles du sommeil, y compris les médicaments et les thérapies cognitivo-comportementales, n’apportent souvent pas un soulagement suffisant au personnel militaire, un problème que les chercheurs du Collège de médecine de l’Université d’Arizona à Tucson espèrent résoudre avec une subvention de 3 millions de dollars du ministère de la Défense. Programme de recherche médicale dirigée.

Les problèmes de sommeil comptent parmi les principales préoccupations de santé du personnel militaire, avec environ 85 % répondant aux critères d’un trouble du sommeil cliniquement pertinent et jusqu’à 25 % identifiant l’insomnie comme problème principal. L’impact de l’insomnie sur l’état de préparation des forces est profond, créant un besoin crucial de développer des interventions non médicamenteuses innovantes et efficaces.

Au cours de la dernière décennie, William « Scott » Killgore, PhD, un vétéran de l’armée, a concentré une grande partie de son travail sur les facteurs affectant la santé mentale, le bien-être et les performances du personnel militaire.

William « Scott » Killgore, PhD, et son équipe du laboratoire de neurosciences sociales, cognitives et affectives, ou SCAN, du département de psychiatrie espèrent combler ce besoin.

« On pense généralement que l’insomnie est causée, au moins en partie, par une excitation excessive du cerveau et du corps, qui est souvent associée à l’inquiétude et à des pensées négatives et excitantes excessives avant le sommeil », a déclaré Killgore, professeur de psychiatrie et membre de l’association. l’Institut BIO5.

L’imagerie cérébrale a montré que les pensées centrées sur l’intérieur ont tendance à activer le réseau en mode par défaut, ou DMN, un système central du cerveau qui traite les pensées et les émotions internes et devient actif pendant le repos ou les activités introspectives. Killgore et son équipe ont récemment terminé une étude préliminaire visant à supprimer le DMN avant de dormir à l’aide d’un appareil portatif qui stimule les cellules cérébrales avec des champs magnétiques.

Leur appareil, qui est maintenu contre le cuir chevelu pendant moins d’une minute, utilise une stimulation magnétique transcrânienne pour cibler des zones spécifiques du cerveau avec une stimulation thêta continue, qui délivre des impulsions magnétiques rapides et répétitives pour inhiber l’activité cérébrale. La stimulation magnétique transcrânienne est bien tolérée.

De nombreuses personnes souffrant d’insomnie décrivent leur incapacité à « éteindre » leurs pensées lorsqu’elles tentent de s’endormir. Ce dialogue interne, cette inquiétude et cette rumination sont facilités par l’activation au sein du DMN, perpétuant un cycle d’agitation. Les premiers résultats de notre étude suggèrent qu’en perturbant ce réseau cérébral grâce à une brève stimulation de 40 secondes, nous pouvons efficacement aider les individus à mieux dormir. » William « Scott » Killgore, Ph.D.

Les participants ont montré des améliorations du sommeil après une séance de stimulation continue en rafale thêta sur une seule région du DMN.

L’utilisation générale de la stimulation continue thêta burst pour le sommeil, la dépression et d’autres problèmes de santé mentale n’est pas nouvelle, mais l’approche spécifique de Killgore stimule un réseau dans le cerveau qui n’a pas été exploré à cette fin.

Forte de ces résultats préliminaires et de la nouvelle subvention, l’équipe de recherche lance une étude élargie sur trois ans pour examiner les effets à long terme de 10 administrations répétées de stimulation continue thêta burst sur une période de deux semaines.

Ils recruteront 120 participants souffrant d’insomnie chronique et évalueront les améliorations du sommeil sur plusieurs mois. Les participants recevront de brèves séances de stimulation cérébrale et leur sommeil sera surveillé à l’aide de trackers de sommeil de pointe et de moniteurs d’ondes cérébrales portables à domicile.

« En étudiant comment différentes zones du cerveau réagissent à une stimulation continue en rafale thêta, nous espérons affiner cette approche pour une efficacité maximale », a déclaré Killgore. « Notre objectif est de voir si nous pouvons améliorer le sommeil à court terme et si ces améliorations peuvent être durables après le traitement. »

L’équipe de recherche comprend deux consultants militaires en service actif souffrant de troubles du sommeil. Leurs idées et leurs commentaires ont façonné la conception de l’étude et ils fourniront des conseils sur la manière de traduire les résultats en changements significatifs pour la communauté militaire.

Cette étude fait partie d’un effort plus large visant à aborder deux domaines d’intervention cruciaux décrits par le programme de recherche sur les traumatismes crâniens et la santé psychologique du Congrès : réduire le risque de problèmes de santé psychologique et développer de nouveaux traitements et interventions.

« Ce projet innovant a un énorme potentiel pour ouvrir de nouvelles voies pour traiter l’un des problèmes de santé majeurs auxquels sont confrontés les militaires ainsi que ceux de la communauté civile », a déclaré Jordan Karp, MD, professeur de psychiatrie et directeur du département. « Cela représenterait une découverte importante pour la science du sommeil et offrirait une option de traitement tangible et sans médicament pour ceux qui souffrent d’insomnie chronique et d’autres troubles du sommeil. »

