Des chercheurs utilisent l’IA pour prédire les récoltes en Afrique afin d’aider à faire face à la crise alimentaire

Un nouvel outil d’intelligence artificielle (IA) pourrait aider les pays africains à mieux suivre et prévoir les rotations et les rendements des cultures, fournissant un outil clé pour aider à atténuer la crise alimentaire à travers le continent.

« Se fier uniquement aux techniques analytiques conventionnelles ne permettra pas d’obtenir la prise de décision efficace dont nous avons besoin pour relever ces défis », a déclaré Racine Ly, directeur de la gestion des données pour le projet, à Science X.

« Puisque ce sont des données que les chercheurs et les décideurs utiliseront avant tout pour prendre des décisions, nous devions nous assurer que les données sont correctes et que les prévisions sont exactes », a-t-il ajouté.

AKADEMIYA2063, un organisme de recherche, a déclaré que Outil Africa Agriculture Watch (AAgWa) aidera à hiérarchiser et à maximiser la production d’aliments de base tels que le maïs, le manioc et le sorgho.

Le site Web de l’AAgWa affirme que le programme peut aider l’Afrique à faire face à divers chocs systémiques, tels que les intempéries, les maladies des plantes et les épidémies de ravageurs, en plus des urgences sanitaires comme le COVID-19, qui a perturbé les soins aux cultures.

La plate-forme a été lancée fin avril et le public peut interagir avec le programme pour lire les données sur les cultures par région, soit par rendement, soit par production.

Le programme utilise plusieurs facteurs pour l’aider à créer ses prédictions : « l’indice de végétation par différence normalisée », qui est le rapport entre les différentes longueurs d’onde de lumière nécessaires à la culture et fournies dans la région ; la température diurne à la surface du sol; données pluviométriques; et l’approvisionnement et les voies d’eau souterraine.

Le programme utilise également des données historiques pour générer une carte des cultures afin de déterminer où elles ont poussé et se développeront probablement à nouveau, ainsi que le calendrier général des cultures.

AAgWa utilise également la technologie numérique pour détecter à distance les données liées aux changements en temps réel de la couverture végétale, aux données météorologiques et à d’autres paramètres.

« Les développements récents de l’apprentissage automatique et de la modélisation informatique permettent de suivre et de prédire la production agricole à l’aide de données de télédétection », a écrit le groupe. « Les avantages vont bien au-delà de la capacité à surmonter les obstacles à la collecte de données pendant les crises. »

« Les nombreuses faiblesses qui entravent l’accès à des statistiques agricoles de bonne qualité peuvent également être surmontées en utilisant les mêmes technologies numériques, de la mesure des terres arables, des superficies plantées, des rendements des cultures à la répartition spatiale des quantités récoltées », ont-ils ajouté.

Le défi consiste à essayer de traduire ces outils de mégadonnées en informations que l’agriculteur moyen peut comprendre et utiliser.

« Au départ, nous avons l’intention de travailler avec des coopératives qui peuvent agréger les informations et ensuite les diffuser… Mais en même temps, nous essayons de voir comment nous pouvons travailler avec des agents de vulgarisation pour vraiment transmettre les informations aux agriculteurs », a déclaré Ly à Science. X.