Des chercheurs universitaires utilisent l’IA pour comprendre l’évolution de la biodiversité

Une équipe de chercheurs du monde entier, dirigée par l’Ohio State University, rassemblera des données pour créer des données basées sur l’intelligence artificielle. des modèles pour mieux comprendre le long terme impact de la crise climatique sur la biodiversité.

Des experts de six universités du Canada, d’Europe, d’Australie et des États-Unis travaillent au développement de recherches basées sur l’IA et fondées sur des données afin d’étudier l’impact de la crise climatique sur la vie sur la planète. Les scientifiques de cette équipe veulent comprendre comment cela rendra la vie plus difficile aux plantes, aux insectes et à d’autres espèces animales, a annoncé ce mois-ci l’Ohio State University.

Tanya Berger-Wolf, directrice du corps professoral du Institut d’analyse de données translationnelles (TDAI) de l’Ohio State University est l’un des principaux chercheurs chargés de l’effort de développement de l’IA dans plusieurs pays. Wolf a expliqué que certains des modèles d’IA que les chercheurs prévoient d’utiliser pour l’analyse des données existent déjà, mais que d’autres parties doivent être développées pour mieux analyser les informations que l’équipe internationale entend recueillir.

« Nous devons savoir comment analyser cela », a déclaré Berger-Wolf à Earther. « Mais pour que cette recherche fondamentale ait lieu et ait un impact, nous devons impliquer un grand nombre de partenaires dès le début. »

Elle a expliqué que dans les régions du monde où se trouve une grande biodiversité, il existe souvent des lacunes dans les données sur les espèces. Cela pourrait se produire pour un certain nombre de raisons, notamment le fait que ces zones peuvent être éloignées ou moins susceptibles d’abriter d’importantes populations humaines, ce qui rend les espèces difficiles à observer. Travailler à collecter davantage de données permettra de créer des modèles plus précis qui aideront les chercheurs à analyser la manière dont certaines espèces sous-observées sont affectées par la crise climatique. Et plus les modèles écologiques existants basés sur l’IA reçoivent d’informations, plus l’analyse est précise.

Un cas d’utilisation de la collecte de données et de l’utilisation de l’IA pour les analyser consiste à collecter des informations sur une gamme d’espèces aux États-Unis afin de mieux comprendre comment les changements climatiques affectent les migrations saisonnières. Les chercheurs ont l’intention d’étudier plus de 200 espèces d’amphibiens, de reptiles, d’oiseaux et de mammifères qui se reproduisent à environ 500 milles au nord. de la frontière canado-américaine, Ohio State News a rapporté. Les chercheurs rassembleront les données sur les espèces animales qu’ils ont l’intention d’étudier à partir d’enregistreurs de son, d’images satellite, de caméras et d’informations provenant de scientifiques citoyens. Une fois les modèles analysent ces données, les chercheurs espèrent comprendre comment l’aire de répartition de certaines espèces peut se déplacer vers le nord à mesure que les températures moyennes augmentent avec le temps.

Berger-Wolf a expliqué que cela peut être appliqué à d’autres communautés à travers le monde qui s’efforcent de comprendre différents scénarios climatiques. Le projet plus vaste ne s’est pas seulement associé à certaines universités mais avec des organisations à but non lucratif, des leaders de l’industrie et des gouvernements du monde entier. Les participants extérieurs au monde universitaire peuvent télécharger des observations et des photos d’animaux sur des applications afin d’augmenter le pool de données pour l’avenir. Modèles basés sur l’IA.

« Il y a tellement d’amoureux de la nature qui seront heureux de sortir et de prendre une photo et de fournir leur photo comme preuve », a-t-elle déclaré. « [There’s] des plateformes comme eBird et iNaturalist.

Berger-Wolf a également souligné que disposer de davantage d’informations sur la manière dont la biodiversité est affectée par le changement climatique pourrait aider les dirigeants et les organisations à trouver de nouvelles solutions. Cela pourrait inclure l’utilisation d’outils basés sur l’IA. modèles pour travailler sur des solutions en matière de conservation ou d’éducation climatique. « Nous voulons qu’ils soient capables d’utiliser l’IA pour concevoir et intégrer pleinement ces recherches aux décideurs politiques », a-t-elle expliqué.

