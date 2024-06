Des chercheurs trouvent un moyen d’utiliser la lumière pour désactiver les cellules nerveuses du cerveau

Un groupe de récepteurs sensibles à la lumière dans les cellules nerveuses, appelés canalrhodopsines de kalium, peut désactiver efficacement les cellules nerveuses du cerveau, offrant ainsi aux scientifiques un moyen potentiel de disséquer les mécanismes sous-jacents au fonctionnement cérébral et ce qui ne va pas dans des maladies comme la maladie de Parkinson, selon une étude.

L’étude, « Les canalrhodopsines de Kalium inhibent efficacement les neurones,» a été publié dans la revue Communication naturelle.

Les scientifiques, grâce à une technique appelée optogénétique, peuvent concevoir des cellules nerveuses (neurones) pour qu’elles transportent des protéines sensibles à la lumière qui agissent comme des interrupteurs. L’activité électrique des cellules est contrôlée par leur réponse à un type spécifique de lumière, ce qui permet aux scientifiques d’évaluer le comportement des différents types de cellules.

Bien que le rôle de l’optogénétique dans l’activation cellulaire soit bien établi, son utilisation pour inhiber les réponses d’une cellule nerveuse est beaucoup moins développée. Des recherches antérieures suggèrent que la suractivation de l’activité électrique des neurones producteurs de dopamine – ceux progressivement perdus au cours de la maladie de Parkinson – peut contribuer à la mort d’une cellule.

Une équipe dirigée par des chercheurs de la Duke-NUS Medical School de Singapour a montré qu’un groupe naturel de canaux potassiques, appelés canalrhodopsines kalium, peut inhiber l’activité électrique des cellules nerveuses chez différents animaux.

Ouvrir de « petites portes »

« Ces canaux potassiques agissent comme de minuscules portes sur les membranes cellulaires », a déclaré Stanislav Ott, PhD, chercheur principal à Duke-NUS et premier auteur de l’étude. communiqué de presse de l’université. « Lorsqu’elles sont exposées à la lumière, ces portes s’ouvrent et laissent passer les ions potassium, contribuant ainsi à calmer l’activité des cellules cérébrales. Cela nous offre de nouvelles perspectives sur la manière dont les activités cérébrales sont régulées.

Les canaux potassiques sont des protéines spécialisées qui se trouvent à la surface de toutes les cellules humaines et contrôlent le flux d’ions potassium à travers la membrane cellulaire. Ce flux est primordial pour l’activité électrique normale, notamment la communication entre les cellules nerveuses et les muscles.

Les canalrhodopsines du kalium activées par la lumière permettent aux ions potassium de quitter un neurone, provoquant des modifications de leur activité électrique à travers la membrane. Ce processus, appelé hyperpolarisation, altère la capacité de la cellule nerveuse à générer un déclenchement de potentiel d’action ou à stimuler un signal électrique. Sans cela, la communication des neurones et des autres cellules est grandement supprimée, voire réduite au silence.

« Nous avons déjà développé d’autres interrupteurs télécommandés, mais nous avons découvert que ces canaux potassiques sont encore plus polyvalents et constituent un moyen très utile d’étudier le fonctionnement du cerveau », a déclaré Adam Claridge-Chang, PhD, professeur agrégé à Duke-NUS et l’auteur principal de l’étude.

Les chercheurs ont testé et confirmé l’activité inhibitrice des canalrhodopsines du kalium sur trois modèles animaux, la mouche des fruits Drosophilele ver Caenorhabditis eleganset le poisson zèbre.

La capacité d’utiliser les canaux potassiques déclenchés par la lumière pour réduire au silence l’activité des cellules nerveuses ouvre de nouvelles stratégies pour étudier les interactions entre différentes régions du cerveau dans des états sains mais aussi pathologiques, comme la maladie de Parkinson, ont indiqué les chercheurs.

« Découvrir les mystères du cerveau reste l’un des plus grands défis de la science », Patrick Tan, PhD, vice-doyen principal à la recherche à Duke-NUS. « Des recherches comme celle-ci menées par Adam Claridge-Chang et son équipe fournissent aux scientifiques de meilleurs outils pour étudier la communication complexe qui se déroule dans le cerveau humain et sont essentielles pour faire progresser notre compréhension des cerveaux sains et des troubles neurologiques, une compréhension qui nous permettra de développer de nouveaux traitements efficaces pour ces conditions.