Les chercheurs ont testé une nouvelle thérapie combinée qui a montré une croissance réduite du cancer de la tête et du cou dans l’étude animale. Selon les chercheurs, le cancer de la tête et du cou est le sixième cancer le plus répandu dans le monde, et bien que des traitements efficaces existent, malheureusement, le cancer revient souvent.

«Le cancer de la tête et du cou, comme tout cancer, change vraiment la vie. Le cancer de la tête et du cou peut avoir un impact sur la gorge, la langue ou le nez et les patients ne peuvent souvent pas avaler, parler ou manger. des parties agréables de la vie », a déclaré la chercheuse Christina Wicker de l’Université de Cincinnati.

« Jusqu’à présent, personne n’a examiné si ce médicament a le potentiel d’améliorer la radiothérapie dans le cancer de la tête et du cou. Plus important encore, ce composé médicamenteux a été bien toléré par les patients et provoque des effets secondaires minimes », a ajouté Wicker. Pour l’étude, publiée dans la revue Cancer Letters, les chercheurs ont testé une nouvelle thérapie combinée sur des modèles animaux pour voir s’ils pouvaient trouver un moyen d’améliorer encore un traitement déjà efficace.

Les chercheurs ont combiné la radiothérapie avec un médicament (télaglenastat) qui arrête une enzyme clé dans une voie cellulaire qui s’altère dans les cellules cancéreuses, provoquant une croissance rapide de ces cellules et une résistance au traitement. Le chercheur a déclaré que ce médicament a déjà été étudié dans plusieurs essais cliniques pour voir s’il pouvait améliorer le traitement de divers cancers.

En utilisant des modèles animaux, les chercheurs ont découvert que le médicament à lui seul réduisait la croissance des cellules cancéreuses de la tête et du cou jusqu’à 90%, et augmentait également l’efficacité des rayonnements chez les animaux atteints de tumeurs de la tête et du cou de 40%. « Avec ces résultats, et en particulier avec les essais cliniques précédents montrant que le médicament est bien toléré par les patients, il est possible de passer plus rapidement aux essais cliniques sur le cancer de la tête et du cou », a déclaré Wicker. «À l’avenir, nous espérons que ce médicament sera utilisé pour rendre les traitements de radiothérapie pour le cancer de la tête et du cou encore plus efficaces», a ajouté Wicker.

Actuellement, le traitement le plus courant pour ce cancer est la radiothérapie, mais le cancer revient finalement chez jusqu’à la moitié des patients, dit Wicker, et souvent il ne répond pas aussi positivement au traitement la deuxième fois.