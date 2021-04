Des scientifiques suisses ont proposé une idée étrange mais nouvelle d’enfouir des sous-vêtements dans le sol pour exposer leur étude sur la « santé du sol ». Focus sur la science , des chercheurs de l’institut agricole Agroscope en Suisse ont planifié un projet nommé Proof By Underpants. Dans le cadre de ce projet, les chercheurs enverront 2 000 paires de sous-vêtements en coton à des volontaires à travers le pays pour les enterrer dans leurs jardins. Le projet sera réalisé pour jauger la qualité du sol et mesurer sa santé.

L’étude débutera après deux à trois mois, lorsque les sous-vêtements seront déterrés et analysés. Ces sous-vêtements seront examinés dans la mesure où ils ont été endommagés par des micro-organismes, notamment des champignons, des insectes et des vers. Selon les scientifiques, plus le tissu est troué ou endommagé, plus le sol est sain.

Le site Web du projet mentionne la raison de l’utilisation de sous-vêtements en coton dans cette étude. « [Cotton] peut servir de source de nourriture à divers micro-organismes du sol. Ils mangent les sous-vêtements avec une faim vorace », déclare le site Web du projet.

L’Université de Zurich, qui contribue à l’étude, a déclaré que l’objectif de ce projet novateur est de «mettre en lumière l’univers essentiel mais plutôt inconnu et fascinant sous nos pieds».

En plus de tester les sous-vêtements, des volontaires et des scientifiques analyseront également des sachets de thé qui seront enterrés en même temps. L’ADN du sol environnant sera également examiné pour déterminer quels types d’organismes y vivent.

Le projet est conçu pour sensibiliser les masses à l’érosion mondiale des sols, à l’infertilité des sols et à la perte d’habitat. C’est une volonté de faire remarquer les différents facteurs comme l’utilisation excessive d’engrais, la construction, les infiltrations chimiques conduisant à la dégradation des sols.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici