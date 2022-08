Des chercheurs sud-coréens développent des tatouages ​​nanotechnologiques comme dispositifs de surveillance de la santé | Actualités scientifiques et techniques

Des chercheurs en Corée du Sud développent un nouveau dispositif de surveillance de la santé sous la forme d’un e-tatouage qui peut automatiquement alerter le porteur de problèmes de santé potentiels.

L’équipe du Korea Advanced Institute of Science and Technology a créé une encre de tatouage électronique composée de métal liquide et de nanotubes de carbone qui fonctionne efficacement comme une bioélectrode.

L’appareil pourrait être utilisé pour envoyer une lecture des signes vitaux du porteur s’il est connecté à des biocapteurs, y compris par exemple un électrocardiogramme.

Parallèlement à la fréquence cardiaque, il pourrait être utilisé pour lire les niveaux de glucose ou de lactate chez les personnes atteintes de diabète ou de septicémie.

Mais les chercheurs prévoient de supprimer les biocapteurs et de concevoir le tatouage électronique comme un appareil entièrement autonome.

Image:

Le professeur Steve Park est le chef de projet pour la recherche sur l’e-tatouage



“À l’avenir, ce que nous espérons faire, c’est connecter une puce sans fil intégrée à cette encre, afin que nous puissions communiquer, ou que nous puissions envoyer un signal dans les deux sens entre notre corps et un appareil externe”, a déclaré le chef de projet, le professeur Steve Park. .

L’encre e-tattoo est non invasive et ne nécessite pas l’implantation d’une aiguille sous la peau comme un tatouage traditionnel.

Il est composé de particules à base de gallium, un métal doux et argenté également utilisé dans les semi-conducteurs et les thermomètres, tandis que les nanotubes de carbone décorés de platine aident à conduire l’électricité tout en améliorant la durabilité du tatouage lui-même.

“Lorsqu’il est appliqué sur la peau, même en frottant, le tatouage ne se détache pas, ce qui n’est pas possible avec uniquement du métal liquide”, a déclaré le professeur Park.