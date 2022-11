Des chercheurs se tournent vers l’intelligence artificielle pour modéliser la diminution de la couverture neigeuse

Dans une cour verdoyante de la ville de Bolzano, dans le nord de l’Italie, des enfants se poursuivent sous les yeux des éducatrices, des stagiaires sirotent des cappuccinos et des chercheurs se bousculent pour se rendre au laboratoire.

Au loin, des montagnes couvertes de pins s’élèvent dans toutes les directions comme de majestueux portiers. Les célèbres Dolomites des Alpes italiennes sont d’une beauté à couper le souffle, mais elles rappellent aussi de façon frappante comment le changement climatique rend les sommets enneigés plus imprévisibles.

En juillet, 11 randonneurs ont été tués lorsque des températures record ont contribué à une morceau massif du glacier de la montagne Marmolada se détacher. Le rétrécissement des glaciers et la diminution des chutes de neige ont également entraîné la assèchement du Pô le fleuve le plus long et le plus important d’Italie pour l’agriculture et l’énergie hydroélectrique.

Cette semaine, alors que les dirigeants mondiaux se préparent à se réunir en Égypte pour la conférence sur le changement climatique COP27 qui débute dimanche, un Un rapport de l’ONU met en garde les glaciers du monde entier dont le dernier en Afrique, aura disparu d’ici 2050.

Ici à Bolzano, des chercheurs du groupe privé de recherche sur l’énergie propre Eurac ont reconstitué une image à long terme de la façon dont la couverture de neige dans le monde a déjà changé, en utilisant la modélisation et l’intelligence artificielle.

Leur étude, publié dans Nature’s Scientific Reportsa constaté qu’à l’échelle mondiale, elle a diminué au cours des 38 dernières années, avec 4 % de moins de zones montagneuses couvertes de neige et une moyenne de 15 jours sans neige de plus par an.

Claudia Notarnicola, directrice adjointe de l’Institut d’observation de la Terre d’Eurac Research à Bolzano, dans le nord de l’Italie, a utilisé des images satellites MODIS avec des modèles mathématiques de pointe pour modéliser les données de couverture de neige sur près de 40 ans. (Annelie Bortolotti/Eurac Research)

Dans les Rocheuses, l’étude a révélé que le nombre de jours sans couverture de neige atteignait jusqu’à 30 à certains moments et dans certaines régions, avec une légère augmentation de la neige dans de minuscules microclimats.

“Le réchauffement de la température minimale, ainsi que la diminution des précipitations hivernales et plus [rain] … peut accélérer la phase de fusion”, a déclaré Claudia Notarnicola, scientifique de l’Institut d’observation de la Terre d’Eurac qui a dirigé l’étude.

“L’effet le plus fort que nous voyons est l’anticipation de la saison de fonte, [spring temperatures] venir plus tôt.”

De l’aluminium au développement de l’énergie propre

Le travail d’Eurac se déroule dans une installation appelée Nature of Innovation (Noi) Tech Park, qui était il y a un siècle le site de la production florissante d’aluminium en Italie, l’une des industries les plus énergivores et les plus polluantes, lancée par le dictateur fasciste Benito Mussolini.

À son apogée, la région produisait un tiers de l’aluminium du pays, jusqu’à ce que la production s’épuise en raison de la concurrence mondiale et se termine dans les années 1980.

Aujourd’hui, les usines reconverties, ainsi que les constructions modernes, font partie du centre en pleine expansion de l’innovation et de la recherche environnementales – abritant tout, des start-ups et des laboratoires d’énergie propre aux agences environnementales, un campus universitaire et une garderie.

Eurac, un centre de recherche et de technologie sur le changement climatique à Bolzano, dans le nord de l’Italie, était autrefois le site de production d’aluminium de l’Italie. (Megan Williams/CBC)

“Dans ce [region of] Tyrol du Sud, la nature a toujours eu une place importante dans notre façon de vivre et de faire”, a déclaré Wolfram Sparber, responsable des énergies renouvelables chez Eurac, l’un des principaux occupants de Noi. “L’idée était d’offrir un lieu avec un haut niveau de travail valeur, un endroit agréable à vivre, une bonne combinaison d’équilibre travail-vie personnelle.”

Sparber montre un laboratoire où les scientifiques passent des journées entières dans de grandes salles semblables à des réfrigérateurs pour tester l’équipement et la réponse humaine aux conditions météorologiques extrêmes sur des sommets montagneux atteignant 9 000 mètres.

Dans un autre bâtiment, des tests de panneaux solaires sont en cours, avec un technicien chargé de détecter les dysfonctionnements pour augmenter l’efficacité. Eurac est impliqué dans plusieurs projets européens à grande échelle visant à développer des panneaux solaires à haute performance pour aider à relancer la production en Europe après que les fabricants chinois ont sapé la fabrication européenne.

Mais – inhabituel pour les centres de technologie d’énergie propre – Eurac mène également des recherches sur le changement climatique, dans une structure de verre élégante et surélevée à proximité.

Wolfram Sparber montre l’entrée d’un laboratoire qui étudie la réponse humaine et mécanique au climat extrême à des altitudes pouvant atteindre 9 000 mètres. (Megan Williams/CBC)

Une vue globale prolongée dans le temps

L’étude récente fait suite à une autre de Notarnicola publiée en 2020 qui a examiné les chutes de neige remontant à deux décennies et a montré des preuves d’un déclin de la couverture de neige dans 78% des zones montagneuses du monde.

Ce qui est différent cette fois, c’est que les chercheurs ont utilisé l’intelligence artificielle (IA) pour explorer ce qui se passait avec la couverture de neige à haute altitude avant que des données satellitaires cohérentes ne soient disponibles en 2000.

L’étude de 2022 a utilisé les données satellitaires MODIS disponibles à partir de 2000 et, en utilisant des réseaux de neurones artificiels, a modélisé les données jusqu’en 1982.

Des travailleurs testent une réponse mécanique au climat extrême au centre de recherche sur le changement climatique et de technologie de l’énergie propre d’Eurac. (Megan Williams/CBC)

“Ce que Claudia a fait ici est vraiment innovant”, a déclaré Chris Derksen, chercheur scientifique à la Division de la recherche climatique d’Environnement et Changement climatique Canada.

“Pour les études climatiques, ce que nous voulons vraiment, c’est autant d’années que possible – 30 à 40.”

Derksen dit que les études sur les montagnes ont tendance à être régionales, avec des chercheurs en Amérique du Nord se concentrant sur les chaînes des Rocheuses ou de la Sierra Nevada, par exemple, ou en Suisse, en Autriche ou en Italie, sur les Alpes.

“Du point de vue du changement climatique, plus nous pouvons regarder l’ensemble de l’hémisphère, cela nous donne simplement un signal plus puissant de la façon dont les choses changent”, a déclaré Derksen à propos de la nécessité d’études mondiales.

Données au sol nécessaires

Pourtant, l’utilisation des satellites MODIS dans l’étude de la neige a ses limites, a déclaré John Pomeroy, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les ressources en eau et les changements climatiques à l’Université de Saskatoon.

Il a déclaré que la faible résolution des données satellitaires et l’incapacité de voir à travers les forêts épaisses, manquant ainsi la neige en dessous, peuvent entraîner des erreurs. Il peut également confondre la couverture nuageuse avec la neige.

“Je ne conteste pas les résultats”, a déclaré Pomeroy de l’étude de Notarnicola. “Il est utile d’avoir une analyse globale comme celle-ci – la façon dont elle a essayé de combler les lacunes et les incertitudes avec des réseaux de neurones artificiels était intelligente.

“Mais il y a aussi des problèmes avec ceux-ci dans la mesure où ils sont formés pour le passé et sont axés sur les données, ils peuvent donc être entraînés dans la mauvaise direction.”

Le glacier Athabasca est l’un des nombreux glaciers qui composent le champ de glace Columbia dans les Rocheuses canadiennes. (Caitlin Hanson/CBC)

Pomeroy n’est pas contre l’utilisation combinée de la technologie satellite et de l’IA, mais il aimerait voir d’autres contrôles impliqués, tels que l’étude sur le terrain de la neige effectuée par des stations de terrain et des sites de recherche en montagne, des relevés de neige et d’autres données. ensembles.

De plus en plus de données d’observation deviennent disponibles dans le monde entier, avec la mise en place par Pomeroy et d’autres de la Common Observational Period Experiment (COPE), un réseau de sites d’observation intensive des zones de haute montagne du monde entier.

Brian Menounos, titulaire d’une chaire de recherche du Canada sur les changements glaciaires à l’Université du nord de la Colombie-Britannique, convient que les données d’observation directes ne peuvent qu’aider à enrichir les données satellitaires raffinées par des modèles mathématiques complexes. Surtout, dit-il, avec le défi de faire face à des tendances climatiques plus petites, sur plusieurs années, de sécheresse ou d’augmentation des précipitations, dans le cadre de la tendance plus large du réchauffement climatique.

“Nous devons penser à différentes échelles de temps. … C’est vraiment cette variabilité décennale qui est beaucoup plus difficile à prévoir et qui influencera grandement la disponibilité de l’eau”, a-t-il déclaré. “Et c’est vraiment ce que nous avons vu dans le monde entier.”