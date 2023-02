Des chercheurs recréent un tsunami tueur de dinosaures — RT World News

Une équipe internationale de scientifiques a simulé le déluge planétaire déclenché par un astéroïde il y a 66 millions d’années

Un groupe international de chercheurs a utilisé un logiciel spécial pour reconstituer le tsunami géant qui aurait balayé les dinosaures de la surface de la Terre il y a des dizaines de millions d’années. Le déluge induit par les astéroïdes a vu des vagues d’un mile de haut déferler sur la planète, selon les scientifiques.

Lundi, la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis a publié un extrait de la simulation informatique sur Twitter.

L’événement naturel dévastateur, qui aurait été 30 000 fois plus puissant que n’importe quel tsunami jamais enregistré, a été déclenché lorsqu’un énorme astéroïde a frappé là où se trouve actuellement la péninsule mexicaine du Yucatan, selon les estimations des scientifiques. On pense que le corps céleste avait plus de 10 km (6 miles) de diamètre.

L’astéroïde a laissé une marque profonde à l’endroit où il a atterri, qui est maintenant connue sous le nom de cratère Chicxulub. La collision a déclenché des vagues atteignant 4,5 km (2,5 miles) qui se sont propagées à travers le monde, comme le montre le nouveau modèle.

La grève coïncide avec l’événement d’extinction du Crétacé-Paléogène qui a vu 75% de toute la flore et la faune de la Terre à l’époque, y compris tous les dinosaures non ailés, périr en raison de la dévastation massive et du changement climatique qui en a résulté.















La simulation informatique est le fruit du travail conjoint de chercheurs de plusieurs pays, dont le Pacific Marine Environmental Lab de la NOAA et le Geophysical Fluid Dynamics Lab.

Les scientifiques ont combiné la modélisation numérique et l’analyse des archives géologiques pour créer ce qu’ils décrivent comme le “première simulation mondiale du tsunami d’impact d’astéroïdes de Chicxulub.”

Un programme informatique puissant qui modélise les détails des écoulements de fluides complexes, appelé hydrocode, a recréé les 10 premières minutes de la génération du tsunami, tandis que deux autres modèles développés par la NOAA simulaient des schémas, selon lesquels les vagues se propageaient à travers le monde. Les chercheurs ont également analysé les archives géologiques de plus de 100 sites dans le monde pour étayer leurs estimations.

Selon l’équipe, l’étude pourrait être d’une utilité pratique car elle peut aider “évaluer et quantifier le risque d’impacts futurs d’astéroïdes de grande taille.« De plus, le modèle pourrait aider à prévoir les impacts des tsunamis à plus petite échelle qui se produisent régulièrement de nos jours.