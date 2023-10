Des chercheurs recréent le visage de Juanita, une momie inca vieille de plusieurs siècles

La découverte sur Ampato, montagne sacrée pour les Incas, a électrisé les scientifiques et les historiens. Dans sa condition unique, Juanita a offert un aperçu remarquable de l’Empire Inca, de sa culture – et de Juanita elle-même. Elle a été exposée à Washington et au Japon avant de retourner au Pérou, et le magazine Time l’a déclarée l’une des plus grandes découvertes de l’année.