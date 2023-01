Des chercheurs recherchent des biomarqueurs – clés potentielles d’un long COVID

6 janvier 2023 – Même si les causes du long COVID restent confuses, les chercheurs se concentrent sur les biomarqueurs – des composés qui peuvent être détectés et mesurés – qui peuvent les aider à mieux diagnostiquer et traiter la maladie. L’objectif final : un test simple pour aider à déterminer qui a un long COVID et si les traitements aident.

“L’espoir est que les marqueurs spécifiques découverts éclaireront la manière dont les grappes individuelles (de maladies) doivent être traitées et gérées pour réduire ou éliminer les symptômes”, déclare David WaltPhD, co-directeur de la Mass General Brigham Center for COVID Innovation à Boston.

Les biomarqueurs sont couramment utilisés pour identifier et suivre les maladies. Ils vont de simples mesures telles que la pression artérielle ou la glycémie aux auto-anticorps qui causent la polyarthrite rhumatoïde et les enzymes qui peuvent indiquer une maladie du foie. Comme la longue gamme de symptômes exaspérants de COVID comprend la fatigue, l’essoufflement, les douleurs thoraciques et les étourdissements, le fait d’avoir un biomarqueur ou plusieurs biomarqueurs pourrait aider à mieux le définir et le diagnostiquer.