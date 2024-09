Des chercheurs pionniers se réuniront à Unity Health Toronto pour un symposium sur la fibrose et la réparation d’organes

Dr Andras Kapus et Dr Boris Hinz

Unity Health Toronto organise une Symposium international sur la réparation des organes et la fibrose en octobre, réunissant les plus grands chercheurs, scientifiques et étudiants du monde dans le domaine de la fibrose pour partager leurs connaissances, établir des points communs clés et jeter les bases des recherches futures sur les maladies fibrotiques.

Environ 200 personnes sont attendues au symposium, qui se déroulera du 18 au 19 octobre. La réunion, dirigée par des scientifiques du Centre de recherche Keenan pour les sciences biomédicales de l’hôpital St. Michael, comportera conférences de neuf des meilleurs chercheurs mondiaux sur la fibroseun discours liminaire et un événement de réseautage. Il y aura également un événement satellite pour étudiants et stagiaires Le symposium comprendra des présentations par affiches et des discussions avec des invités. Le symposium est généreusement soutenu par la famille Keenan et la Fondation de l’hôpital St. Michael.

« Notre objectif en tant que scientifiques dans ce domaine est de mieux comprendre les mécanismes de base de la fibrose et de trouver un remède aux lésions organiques causées par la fibrose, qui cause entre 40 et 45 % des décès dans le monde occidental », a déclaré le Dr Andras Kapus, scientifique de St. Michael et directeur scientifique du pilier de recherche sur les lésions et la réparation des organes.

La fibrose est une maladie qui se caractérise par la production excessive de tissu conjonctif fibreux dans un organe ou un tissu. L’accumulation de ce tissu conjonctif peut entraîner des cicatrices et une raideur, et l’organe affecté devient moins flexible, ce qui s’en trouve gravement affecté au fil du temps. La fibrose peut survenir dans n’importe quel tissu ou organe du corps, notamment les poumons, le foie, les reins et le cœur, et est associée à de nombreuses maladies courantes telles que le diabète et l’hypertension, souvent en phase terminale.

St. Michael’s est l’endroit idéal pour accueillir ce symposium, car il est devenu un centre de recherche de premier plan, avec de nombreux chercheurs reconnus dédiés à l’étude de la fibrose et des maladies apparentées, déclare le Dr Boris Hinz, scientifique de St. Michael’s et titulaire de la chaire de recherche Keenan sur la fibrose.

« Je suis venu à St. Michael’s et à Unity Health Toronto parce qu’il y avait déjà une masse critique d’excellents chercheurs qui travaillaient ici. Nous travaillons ensemble et collaborons », a déclaré Hinz. « Notre équipe souhaitait organiser une réunion stimulante et réunir certains des meilleurs scientifiques du monde, tout en mettant en valeur nos propres excellentes recherches. »

Le Dr Ori Rotstein, vice-président de la recherche et de l’innovation, a déclaré que le symposium s’aligne sur l’objectif de l’institut de recherche d’accélérer la recherche sur la fibrose.

« La fibrose organique est un facteur majeur de maladies chroniques. Au Centre de recherche Keenan pour les sciences biomédicales, nous nous engageons à donner la priorité à la recherche qui améliorera notre compréhension des mécanismes fondamentaux sous-jacents à la pathogenèse de la fibrose organique. De telles connaissances conduiront à la découverte de nouvelles approches pour prévenir/inverser la fibrose organique et les maladies chroniques », a déclaré Rotstein.

« Ce rassemblement de scientifiques de renom favorisera le partage d’idées, ce qui accélérera la réalisation de cet objectif ambitieux. Nous sommes ravis d’être au cœur de cette démarche en organisant ce symposium. »

Briser les silos

Bien que les scientifiques connaissent la fibrose depuis près de 100 ans, le domaine était relativement atomisé, les chercheurs travaillant en silos classés par systèmes d’organes, a déclaré Hinz. Ainsi, par exemple, les chercheurs en cardiologie étudiaient l’impact de la fibrose sur la fonction cardiaque, et les chercheurs en néphrologie étudiaient l’impact de la cicatrisation du tissu rénal sur sa capacité à filtrer le sang, a-t-il déclaré.

« Aujourd’hui, on reconnaît de plus en plus que ces différents groupes de chercheurs travaillent tous sur le même type de maladie », a déclaré Hinz.

« Le domaine de la fibrose en lui-même est ancien, mais cette reconnaissance est nouvelle. Au cours de la dernière décennie, les chercheurs ont déployé des efforts collaboratifs pour comprendre les points communs de ces maladies plutôt que de rester dans leur silo », a-t-il déclaré.

Outre ce changement idéologique, on constate également une croissance considérable du nombre d’articles de recherche sur la fibrose publiés ces dernières années, a déclaré Kapus.

« Pendant longtemps, la fibrose a fait l’objet de beaucoup moins d’attention, même si elle est aussi mortelle que le cancer. Je pense que nous devrions changer cela », a déclaré Kapus. « Les découvertes réalisées dans un système organique peuvent être facilement transposées dans un autre, accélérant ainsi les progrès globaux vers la recherche d’une solution. »

Après le symposium, Kapus et Hinz prévoient de publier un article de synthèse qui présentera les points les plus importants qui ressortent de la réunion.

« L’article portera sur les questions considérées comme les plus urgentes dans la recherche sur la fibrose, selon les scientifiques les plus éminents », ont-ils déclaré. « Étant donné le sérieux des intervenants et des participants, l’article aura probablement un impact important sur le domaine. »

C’est une période passionnante pour Unity Health et pour les chercheurs, ajoute Kathleen-Rose Zakoor, responsable du projet de recherche. « Chaque discussion ici pourrait déclencher la prochaine grande avancée, nous aidant à mieux comprendre la fibrose et, en fin de compte, à façonner l’avenir des soins aux patients », a-t-elle déclaré.

Par : Marlene Leung