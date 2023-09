Des chercheurs ont vérifié 1 329 décès dus à la faim dans la région du Tigré en Éthiopie depuis le cessez-le-feu.

NAIROBI, Kenya (AP) — Des chercheurs affirment avoir vérifié 1 329 décès dus à la faim dans la région du nord du Tigré en Éthiopie depuis qu’un cessez-le-feu a mis fin à un conflit de deux ans dans cette région en novembre.

Une étude menée par les autorités sanitaires locales et l’université de Mekele dans la capitale régionale a révélé que la faim est désormais la principale cause de décès au Tigré, représentant plus de 68 % des décès enquêtés par les chercheurs.

L’étude est basée sur un recensement des ménages mené par des agents de santé du 15 au 29 août dans neuf sous-districts du Tigré et 53 camps de personnes déplacées internes.

Le Tigré compte au total 88 sous-districts et 643 camps de personnes déplacées, de sorte que le nombre de décès dus à la faim dans la région est presque certainement beaucoup plus élevé.

L’un des facteurs est la suspension de l’aide alimentaire par les États-Unis et les Nations Unies après la découverte en mars d’un vaste projet de vol de céréales humanitaires au Tigré. La pause a été étendue au reste de l’Éthiopie en juin après que le vol ait été constaté à l’échelle nationale.

Le gouvernement éthiopien souhaite que la suspension prenne fin. Le gouvernement américain et l’ONU veulent que le gouvernement abandonne son contrôle sur le système de distribution de l’aide alimentaire.

Le nombre de décès toutes causes confondues recensés par les chercheurs dans les zones du Tigré étudiées a fortement augmenté après la suspension des aides, doublant presque, passant de 159 en mars à 305 en juillet.

Environ 5,4 millions des 6 millions d’habitants du Tigré dépendaient de l’aide humanitaire. Plus de 20 millions de personnes en Éthiopie dans son ensemble ont besoin d’une aide alimentaire.

Les conclusions de l’étude sont décrites dans un document consulté par l’Associated Press et préparé par le Centre de coordination d’urgence du Tigré, un groupe d’agences des Nations Unies, de groupes humanitaires et de bureaux gouvernementaux régionaux.

La faim a frappé le Tigré tout au long du conflit entre les forces éthiopiennes et alliées et les combattants du Tigré. Pour l’essentiel, le gouvernement fédéral a supprimé les services de la région et restreint l’accès à l’aide, ce qui a incité les experts de l’ONU à l’accuser d’utiliser la faim comme une arme.

Le gouvernement a rejeté les allégations de militarisation de l’aide, accusant les combattants du Tigré d’être responsables du manque d’accès.

Le cessez-le-feu de novembre a fait naître l’espoir que l’aide parvienne à la région, mais cet espoir a été anéanti par la découverte du vol massif, certains sacs de céréales portant la marque américaine étant vendus sur les marchés locaux.

Les autorités du Tigré ont découvert que 7 000 tonnes de céréales avaient été volées. Plus tôt ce mois-ci, le leader de la région a annoncé que 480 fonctionnaires avaient été arrêtés en relation avec la corruption.

D’autres régions d’Éthiopie n’ont pas encore divulgué les résultats de leurs propres enquêtes. Les États-Unis et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies enquêtent également.

The Associated Press